老闆閃到腰休息近一個月！暖新顧客「公告上寫藥方」全網笑翻

（記者洪承恩／綜合報導）近日一間飯糰店在社群上意外爆紅，不是因為新品，而是因為一張「越寫越暖」的店門口公告。有網友發現，常去、又便宜好吃的飯糰店老闆因為閃到腰，休息將近一個月沒開店，沒想到公告紙上竟被熱心民眾多加了一行「中醫藥方」，查證後還真的有這帖藥，讓不少人直呼「台灣人真的很有人情味」。

原PO在Threads分享，這家飯糰店一顆就能吃到中午，是不少熟客的日常選擇，某天卻看到老闆貼出「公休一天」後就再也沒出現。直到前幾天經過，才發現公告上多了一段手寫內容，寫著可服用中藥方劑「身痛逐瘀湯」，並標註一天服用次數與天數，看起來相當專業。

圖／老闆閃到腰休息將近一個月，顧客在公告上寫藥方。（翻攝Threads）

原PO好奇之下上網查詢，發現「身痛逐瘀湯」確實是中醫常見方劑，忍不住笑說「我記住你了」，也大讚這位留言的陌生人真的很貼心。貼文一出，立刻引發大量討論，不少網友直呼「老闆請假公告直接變成中醫諮詢區」、「我前幾天路過也有看到，還停下來研究」。

也有人注意到藥方內容，忍不住擔心「一次要吃25錠會不會太多」、「吃完是不是就不用吃飯糰了」，但更多人選擇用玩笑方式回應，「看得出來大家真的很想老闆快點好起來」、「這是饞飯糰饞到出手相助吧」。

據相關中醫資料指出，身痛逐瘀湯屬於活血化瘀的常用方劑，主要用於因氣血瘀阻引起的腰背、關節或全身疼痛，但也提醒並非人人適合，特定族群仍需注意。即便如此，這張被「加料」的公告，仍讓不少人感受到店家與顧客之間的溫度，也讓網友一致大讚，「這就是台灣最可愛的地方」。

