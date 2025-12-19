老闆閃到腰休息一個月！熱心客人門口留「神秘藥方」網笑翻

一名網友近日在社群平台Threads分享一則暖心趣事。該網友表示，他經常光顧的一間飯糰店，老闆因為閃到腰的緣故，已經將近一個月沒有出現在店裡。

原本店門口僅張貼著老闆請假的公告，沒想到前幾天經過時，發現公告上竟然多了一行手寫字。

仔細一看，原來是有熱心民眾用筆在公告上寫下了中藥藥方。這位不知名的好心人提供的藥方為「身痛逐瘀湯」，明顯是希望能幫助飽受腰痛所苦的老闆早日康復。

原PO看到後相當驚訝，特地查詢後發現，這個藥方在中醫領域確實存在，是用於治療瘀血阻滯所引起的身體疼痛。

這張特殊的「留言版公告」照片曝光後，立即在網路上引發熱烈迴響。許多網友紛紛留言表示，這個畫面實在太有趣了，老闆的請假公告意外變成了中醫治療的留言板。

有網友分享自己前幾天經過時也注意到多了一行字，當時還特地停下來仔細查看。不少民眾對這樣的互動感到相當溫馨，認為這充分展現了台灣濃厚的人情味。

有人表示店家和客人之間的互動實在太可愛，也有網友開玩笑說自己也需要這個藥方。這個小小的舉動，不僅展現了陌生人之間的善意，更讓人感受到社區鄰里間的溫暖關懷。目前尚不清楚老闆是否已經看到這個藥方，以及是否會採納這位熱心民眾的建議。但這個溫馨的小插曲，已經成為網路上的熱門話題，讓許多人會心一笑。

