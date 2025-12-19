老闆閃到腰休1個月！竟有路人「暖心留藥方」 網喊：台灣人太有人情味

生活中心／許智超報導

飯糰店老闆因閃到腰，最近都沒出現在店裡。（圖／網友@purrfei55授權提供，未經同意請勿轉載）

近日，有一名網友分享，他經過新北某間飯糰店時，發現該店老闆因閃到腰，快一個月沒出現在店裡，沒想到竟有人在店門口的公告上留下藥方，讓他忍不住直呼貼心，貼文一出，引發網友熱烈討論，大讚「台灣人太有人情味了！」

原PO日前在Threads發文，表示這間飯糰店的老闆因閃到腰，差不多快一個月都沒出現在店裡，而他前幾天看到有人貼心地在門口的公告上留下藥方，「一日2回，每回服25錠，7日內可癒」，「查了一下，還真的有這個藥物，身痛逐瘀湯，我記住你了！」

網友分享，他看到有人貼心在老闆公告上留下藥方。（圖／網友@purrfei55授權提供，未經同意請勿轉載）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「台灣人太有人情味了」、「我要笑死，我前幾天經過也有看到，想說怎麼多一行字，就停下來仔細看」、「老闆請假公告變成中醫治療留言板」、「這店家和客人好可愛喔」、「吃不到飯糰的客人忍不了了，快康復啊老闆！」、「看來是真的好吃，顧客居然想要你身體趕快好」、「台灣人到底是要多可愛」。

另外，有不少人好奇該飯糰店在哪，原PO則在留言區分享，「這家在新北泰山，飯糰我覺得便宜又好吃，一顆就可以讓我飽到中午，老闆也客氣客氣的，偶爾尖峰時要排隊等待一下」，其他網友也說「其實這間真的便宜又好吃」。

