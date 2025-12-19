老闆閃到腰公休！路過客人公告上「暖心留藥方」 他一查笑了

一名網友分享，日前經過一家飯糰店時，發現老闆因閃到腰請假，並貼出公休公告，沒想到卻意外收穫貼心客人在公告上留言提供藥方，暖心舉動引發網友討論。

飯糰店老闆意外收穫貼心客人在公告上留言提供藥方。（圖／翻攝自Threads／ purrfei55 1 ）

原PO在Threads貼出照片並表示，「飯糰店老闆閃到腰差不多快一個月沒出現，前幾天看到有人在紙上提供了藥方，真貼心。只見照片中，在門口的告示上除了寫上「老闆閃到腰」五個大大字樣，一旁還有兩行小字寫著，可服用中醫方劑「身痛逐瘀湯（錠劑）」，一日2回，每回服用25錠，7日內可癒。

對此，原PO也在下方留言寫道，「查了一下，還真的有這個藥物，身痛逐瘀湯，我記住你了！」貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「我要瘋掉，台灣人太有人情味了」、「老闆如果怕苦可以塞在飯糰裡吃，熱熱吃，更快好」、「再過幾天可能門口會出現藥膏」、「客人好暖啊！」、「老闆請假公告變成中醫治療留言板」、「好窩心，老闆要快快康復」。

「身痛逐瘀湯」是一種中醫方劑，主要功效為活血祛瘀、祛風除濕、通痹止痛，常用於治療因氣滯血瘀、風濕阻絡引起的身體各處疼痛，如跌打損傷、痛風、關節炎等症狀。對此，還有網友提醒，「這帖是活血祛瘀的良藥，但桃仁跟紅花都有抗凝血作用，桃仁還略帶溶血作用，因此血小板量偏低、生理期來量多的就不適合了。建議還是要請中醫師診斷後開合適的藥方比較好喔！」

