老闆閃到腰消失1個月！公告竟遇客人寫「藥方」 網友：太貼心了吧

飯糰店老闆閃到腰後消失了1個月，沒想到門口的公告上竟然出現「藥方」。（翻攝自Threads＠purrfei55）

近日有網友發文分享，一間常去的飯糰店老闆因「閃到腰」，將近一個月未營業，前幾天卻發現店門口公告的紙上多了一行字，仔細一看竟然寫著藥方，查詢後發現藥方中提到的「身痛逐瘀湯」確實存在，讓原PO直呼「真的很貼心」。

網友在社群平台Threads發文分享，自己常去的飯糰店便宜又好吃，一顆就可以飽到中午；不過日前老闆因閃到腰貼出公告「公休一天」後卻將近一個月沒出現，前幾天意外發現店門口的公告上多了一行字，仔細寫著「可服用中藥方劑『身痛逐瘀湯』（錠劑），一日2回，每回25錠，7日內可癒。」，讓原PO直呼「真的很貼心」，並在留言補充藥物確實存在，笑道「身痛逐瘀湯，我記住你了」。

貼文曝光後吸引大量網友留言，「台灣人太有人情味了」「也太貼心了吧」「又是被動森島民療育的一天」，有人則擔心「一次要吃25顆會不會太多？」「吃25錠是不用吃飯了吧」；也有人開玩笑道「看來是非常想吃」「看來大家饞飯糰饞久ㄌ」「這樣留言在上面也太可愛哈哈哈哈哈」。

