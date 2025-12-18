老闆鼓勵「尾牙攜眷屬」他猶豫 過來人示警：自己去就好

歲末年終，許多公司陸續舉辦尾牙，不少公司也會鼓勵員工攜帶眷屬一起同樂，對此有網友好奇「帶男女朋友，會不會很奇怪？」坦言對於帶眷屬這件事不是很適應，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇Threads發文，好奇「尾牙若公司同意可以帶眷屬，大家都會帶誰去？」原PO表示，自己覺得帶家人很正常，也想聽看看其他網友的想法，「那帶男女朋友，會不會很奇怪？家人是眷屬沒錯，男女朋友也能算眷屬嗎？」

原PO透露，以前在補習班工作，尾牙都以員工為主，不過現在任職的公司，因為老闆喜歡熱鬧，所以會鼓勵大家攜伴參加尾牙，對此原PO坦言不太適應，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友分享「我同事就帶男朋友啊！因為其他人都結婚帶老公，我們老闆直接叫她帶男朋友來。尾牙抽獎，我們老闆也會給眷屬一起抽，結果情侶檔抽到一模一樣的東西，讓我們的尾牙笑翻」、「以前的公司想帶誰都可以，然後就看到有人包了三桌在吃飯」。

也有網友提醒「母湯，你今年帶了，明年沒帶會被問484分了（可能只是當下有事沒辦法跟），或是帶的不同人也會被用眼神探究一番」、「還沒結婚前都一個人，因為擔心每次帶的人都不一樣，結婚後每次老婆必須要帶著的，可以穩定場面」、「不要帶比較好，會被問東問西，在公司還是保有自己的隱私」、「有看過帶伴侶去，但通常尷尬的是那個伴侶，因為他（她）和其他人都不熟」、「那就自己去就好了，不用因為老闆可以說帶眷屬就強迫自己，自己心情舒服最重要」。

撰稿：吳怡萱




