老闆「這時間」才發年終 釣出一票苦主：還要大掃除合格才領得到

農曆年將至，正是各家企業舉辦尾牙與員工滿心期待年終獎金的時刻。然而，年終發放的時間點，卻成了職場上無聲的角力戰。近日有網友在Threads發文，哀怨公司竟然拖到「過年前最後一刻」才發獎金，意外釣出一票苦主，甚至有人透露要先完成「環境大掃除」才能領到這筆辛苦錢。

壓線2/13才發！苦主自嘲：怕人過完年就離職

原PO日前在Threads上發文提問：「有人年終獎金是2/13才發放嗎？」由於2026年的2月13日正是農曆春節放假前一天，等於老闆是趕在最後一刻才「壓線」撥款。

文章一出，留言區立刻引發熱議，釣出不少心有戚戚焉的苦主分享更悲慘的經歷：「我們還分兩次發（2/13一次、4/30一次），就是超怕你領完離職」「2/13 下班前半小時才會發，而且前提是環境大掃除要合格」「我們公司最狠，最後5分鐘才發現金，發之前還要先聽老闆抱怨今年沒賺錢」。

老闆不解問：這時間發「沒優點嗎？」

相較於員工的崩潰，留言區也出現了不同的聲音。一名疑似是雇主的網友不解地發文詢問：「可以問 2/13 才發有什麼缺點嗎？我自己也預計這時間發，不懂哪裡不好？」

該名網友認為，2/1領薪水、2/13領年終、3/1又可以領薪水，對員工來說，資金進帳的間隔縮短，應該是比較好的安排。然而，這番論點立刻被廣大受薪階級反駁，認為「太晚發根本沒辦法採買年貨」「過年開銷大，早點拿到錢比較有安全感」。

心理戰還是管理邏輯？網友揭開年終發放學問

事實上，年終獎金的發放時間往往反映了企業主的經營風格。有些公司選擇早發是為了讓員工提早規劃過年開銷、增加士氣；有些公司則是基於現金流考慮或為了降低年後離職率。對於員工而言，年終獎金除了是一份獎勵，更是辛苦一年後的「心靈慰藉」，發放時間的早晚，往往直接影響了員工對公司的忠誠度與滿意度。

