老闆4歲兒店中哭鬧不休 員工拿牌尺打2下賠慘了
一場發生在炸雞店的糾紛鬧上了法庭，炸雞店林姓員工因受不了陳姓老闆4歲孩子在店裡持續哭鬧，一時衝動之下竟拿麻將牌尺，朝小孩的右小腿打了2下。陳姓老闆極度不滿林男舉動，認為小孩因此右小腿擦傷，決定一狀告上法院，提出50多萬賠償請求，最終法院判賠4萬多元。可上訴。
嘉義地方法院審理，嘉義縣陳姓炸雞店老闆主張，今年5月9日深夜11點多，因4歲小孩在店內哭鬧不休，被林姓員工拿麻將牌尺敲打右小腿2下，由於小孩右小腿擦傷，藉此提告求償醫療費用770元，並索賠高達50萬元的精神慰撫金。
面對老闆指控，林男對動手打小孩的事實坦承不諱，對醫療費也沒異議，但他認為50萬的「精神賠償」金額實在太誇張，主張合理的金額應該是1萬2000元。
法官審理後認定，4歲孩子被員工打傷，確實造成身體損傷，也因此承受精神上的痛苦，因此老闆要求精神慰撫金因法有據。不過衡量事件的始末、孩子的傷勢、年齡，以及雙方學經歷和經濟狀況後，認為合理的精神慰撫金金額是4萬元，最終，裁定林男應賠償4萬770元。可上訴。
更多鏡週刊報導
牠在救朋友？迷路母雞闖炸雞店門口 「險成料理主角」結局超反轉
炸雞店被300億收購！執行長阿莎力分紅 19員工睡醒爽變富翁
喜劇演員揪友湊2.7萬賣炸雞 8年後被砸300億收購
其他人也在看
台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐 (圖)
台中陳姓女子（左）日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從，對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店準備提款交易，由於感到害怕而情緒崩潰，員警到場安撫確認詐騙阻詐。中央社 ・ 1 天前
美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國川普政府與俄羅斯商討出一份結束俄烏戰爭的28點和平方案，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正面臨史上最艱難時刻。中央社 ・ 1 天前
單週第2起校園綁架案 奈及利亞227名師生遭擄走
（中央社拉哥斯21日綜合外電報導）奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。中央社 ・ 23 小時前
30歲不動產經濟人兼差詐團車手 跑一單賺500被逮要賠287萬
高雄陳姓男子誤信網路投資詐騙，依指示面交287萬元投資款給假冒專員的王姓車手，事後察覺被騙血本無歸，報警提告求償287萬元。王男被逮後辯稱自己也誤蹈求職陷阱，每次取款僅獲500元報酬，還說願以陳男索賠金額的十分之一與陳男和解。但法官查出王男大學畢業還當過不動產經紀人，不採信他辯詞，判決王男須全額賠償287萬元，可上訴。鏡報 ・ 1 天前
以軍空襲加薩釀21死、數十傷 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動多次空襲，造成21人喪命、數十人受傷。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列再次互控對方違反脆弱的停火協議。法新社報導，自美國斡旋的停火協議於10月10日生效以來，今天（22日）是傷亡最慘重的一天。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
金派！高雄阿北騎車橫越馬路碰撞機車 父子被控出手毆人
高雄市鼓山區南屏路20日傍晚6點多發生一起車禍並引發肢體衝突，楊姓男子在社群平台控訴，當時騎車時，突然有個阿伯騎車橫向從車道中竄出，他閃避不及撞上，制止對方移車，就被咆哮、掐脖子和拿安全帽毆打，隨後阿伯兒子趕到現場，更是二話不出又朝楊男臉及頭部揮打3拳，楊男因當下無錄影，希望民眾提供影像。自由時報 ・ 1 天前
影/北市醉男「折壞警車天線」還攻擊2警 一查竟是毒品犯
北市敦化南路派出所員警於11月22日凌晨12時許，在忠孝東路四段執行擴大臨檢勤務時，發生一起妨害公務及傷害現行犯案件。一名50歲楊姓男子酒後情緒失控，不僅毀損警用巡邏車設備，更揮拳攻擊執勤警員，造成2名警員受傷。中天新聞網 ・ 1 天前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到...華視 ・ 1 天前
蘇巧慧出席樹林濟安宮五朝圓醮（2） (圖)
民進黨立委蘇巧慧（圖）22日出席樹林濟安宮五朝圓醮開幕典禮，並上台致詞。中央社 ・ 1 天前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地...華視 ・ 1 天前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 1 天前
強拆融黏洗衣膠囊！女子「1動作」害角膜化學灼傷險瞎眼
不少民眾洗衣服都喜歡放置洗衣香氛膠囊，增加衣物的香氣，不過使用上千萬小心！中國大陸一名王姓女子近日在家中準備洗衣時，取出夏季高溫下長期存放、已經彼此黏住的洗衣膠囊，以為「用力扯開就能正常使用」，未料這個小動作卻讓她險些失明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
毒駕上路栽了！竹市男遇臨檢唾篩呈卡西酮類陽性 罰款吊扣駕照
毒駕上路栽了！新竹市1名蔡姓男子20日晚間吸毒開車上路後遇警方臨檢，因身上散發濃濃的毒品味道，經警方使用毒品唾液快篩檢測，結果男子毒品唾液快篩呈卡西酮類陽性，除被警方當場禁止駕駛，移置保管車輛更罰3萬元到12萬元及吊扣駕照。新竹市警察局表示，近來新興毒品「喪屍菸彈」流竄市面，造成毒駕風險升高，且引起自由時報 ・ 1 天前
遭主辦當眾羞辱挺身對抗！墨西哥佳麗法蒂瑪環球小姐奪冠
墨西哥佳麗法蒂瑪·博世（Fatima Bosch）在曼谷舉行的第74屆環球小姐選美大賽中奪得后冠，為充滿爭議的選美季畫下句點。25歲的法蒂瑪曾在11月初因遭泰國主辦當眾羞辱而憤然離場，當時還有許多佳麗也離場表示支持，風波一度延燒。中天新聞網 ・ 1 天前
與沈伯洋現身全球通緝普丁的海牙法院前！范雲高喊：國際仍有正義
[Newtalk新聞] 中共宣稱立案偵查、全球通緝民進黨立委沈伯洋，他繼日前赴德國國會作證後，這次前往荷蘭，與擔任國際自由聯盟副主席的民進黨立委范雲出席國際自由聯盟會議。范雲表示，與沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）前，國際仍有正義，她和沈伯洋會站在正義的一方持續努力。 國際自由聯盟會議11月21至23日在荷蘭舉辦，范雲19日在臉書發文提到，她又要搭機前往荷蘭，這次是以共同副主席的身分代表民進黨，參加國際自由聯盟的3天年度行政會議。范雲21日下午Po文透露，沈伯洋正和她一起在荷蘭出席國際自由聯盟會議，她和沈伯洋無所畏懼，外交一棒接一棒，繼續為台灣奮戰。 范雲晚上再度於臉書撰文寫道，她和沈伯洋正站在對世界人權有著重要意義的國際刑事法院前，而國際刑事法院位於荷蘭海牙（The Hague）。國際刑事法院是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判。 范雲指出，在國際刑事法院，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因為涉嫌戰爭罪「非法移新頭殼 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前