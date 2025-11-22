老闆4歲兒店中哭鬧不休 員工拿牌尺打2下賠慘了

炸雞店員工因受不了老闆小孩哭鬧，失控拿麻將牌尺抽打小孩小腿。（示意圖，photoAC）

一場發生在炸雞店的糾紛鬧上了法庭，炸雞店林姓員工因受不了陳姓老闆4歲孩子在店裡持續哭鬧，一時衝動之下竟拿麻將牌尺，朝小孩的右小腿打了2下。陳姓老闆極度不滿林男舉動，認為小孩因此右小腿擦傷，決定一狀告上法院，提出50多萬賠償請求，最終法院判賠4萬多元。可上訴。

嘉義地方法院審理，嘉義縣陳姓炸雞店老闆主張，今年5月9日深夜11點多，因4歲小孩在店內哭鬧不休，被林姓員工拿麻將牌尺敲打右小腿2下，由於小孩右小腿擦傷，藉此提告求償醫療費用770元，並索賠高達50萬元的精神慰撫金。

面對老闆指控，林男對動手打小孩的事實坦承不諱，對醫療費也沒異議，但他認為50萬的「精神賠償」金額實在太誇張，主張合理的金額應該是1萬2000元。

法官審理後認定，4歲孩子被員工打傷，確實造成身體損傷，也因此承受精神上的痛苦，因此老闆要求精神慰撫金因法有據。不過衡量事件的始末、孩子的傷勢、年齡，以及雙方學經歷和經濟狀況後，認為合理的精神慰撫金金額是4萬元，最終，裁定林男應賠償4萬770元。可上訴。

