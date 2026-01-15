老闆PO影片公審客人！律師曝「嚴重下場」：恐得不償失

生活中心／彭淇昀報導

若店家遇到無賴的客人，或是客人損壞店內物品等，千萬不要隨便將監視器畫面PO到網路上公審。律師蘇家宏提醒，散播在網路上，可能就會觸犯相關法律，若還加上一些註解，搞不好還有妨害名譽的問題，反而得不償失。

曾發生店家老闆PO出監視器畫面公審客人的事件，律師蘇家宏在臉書發文表示，把客人的肖像PO到網路上其實是侵害肖像權，甚至可能引發隱私權的問題。

蘇家宏提醒，千萬不要以為對方好像做錯了什麼事，就把他公布在網路上，可能會因此觸犯法律，若還加上一些個人註解，恐還會涉及妨害名譽，建議必要時就走正常程序處理。

若是把客人打上馬賽克呢？蘇家宏回應，若大家都知道那個人是誰，還是會有問題，因此他建議，若客人有打壞物品就請他賠償，客人不賠就走法律程序，會比公審這個處理方式更好。

蘇家宏指出，遇到這類問題，應該報警處理才是正確之道，因為一不小心自己觸法，反而得不償失。

