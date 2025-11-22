老電扇吹出一甲子涼風 承載3代人回憶

銀髮巧手秀3（中央社記者趙麗妍台中22日電）75歲鄭清木在台中市豐原區維修老電扇，許多人帶著承載不少回憶及三代人情感的家中老電扇求助，幾乎與鄭清木同時代的扇葉在巧手修復後得以再次轉動，家族回憶代代相傳。

鄭清木的精湛維修技藝讓不少人慕名而來，無論風扇無法擺動或扇葉不能轉動，經鄭清木維修都能重獲新生，吹出徐徐涼風。

帶著家中老電扇造訪的曾先生告訴中央社記者，家中小孩不小心踢倒電扇，造成電扇擺頭卡榫破損。他手摸電扇緩緩說，他7、8歲時家裡就有這台電扇，已陪他多年，一定要修好，將來要傳給兒子，兒子要再傳給孫子，一代一代傳下去。

曾先生表示，這老古董陪他長大，已有感情，且當時農業社會，鮮少有人家中能有電扇；這是爸爸過世後留下，修好後他要留給兒子、孫子繼續吹。

他說，其實家中每個房間都有裝冷氣，各配1台電扇，但老電扇耐操好用，鄭清木手藝相當好，修過後可再用很久。

鄭清木回憶，曾有桃園市客戶造訪，希望幫忙維修阿公留下的老電扇，且客戶父親臨終時叮囑一定要將電扇往下傳。

也有民眾提「尋扇計畫」，由於家中曾開電扇工廠，之後工廠倒閉，父親抑鬱而終，家中沒留下任何1台自家生產的電扇，希望至少在市場上找回1台紀念。

鄭清木透過社群網站臉書（Facebook）社團發起協尋，花費不少時間，在父親節前夕尋獲並重新整修，一家人獲知後淚流滿面，相當激動，十分感謝鄭清木找回家人對父親的回憶。（編輯：李明宗）1141122