老饕最愛「正頭烏」到港！彰漁民捕獲4000尾 200萬年終獎金喜入袋

記者潘靚緯／彰化報導

老饕最愛的「正頭烏」在線西塭仔港開賣，肉質鮮美吸引饕客搶購。(圖／翻攝畫面)

冬至進入倒數，彰化線西漁民黃超群昨(17)日在東引到淡水之間的海域，捕獲4000尾烏魚，由於冬季前後捕捉到的烏魚被稱為「正頭烏」，肉質特別鮮美，是饕客首選，今(18)日上午在彰化線西塭仔港開賣，吸引大批饕客及餐飲業者前往搶購。以每尾烏魚平均5、6台斤，野生烏魚卵每台斤更高達1200元到1800元來算，初估約有200萬的「年終獎金」入袋。

漁民摸黑出海捕獲4000多尾「正頭烏」，200萬年終獎金入袋。(圖／翻攝畫面)

據了解，「正頭烏」主要在冬季前後10天到15天之間現身，烏魚因為跟隨海流洄游，肉質肥美，吃起來沒有土味，老饕都會專挑大尾烏魚購買，紛紛表示「吃過就回不去了」。漁民黃超群表示，今年因冷氣團威力不大，12月8日在馬祖東引先抓1000隻，隔9天再捕獲4000隻，總計已抓到5000隻，等於賺進250萬元的年終獎金。

時序越靠近冬至，烏魚肉質越甜美，17日晚間漁民把握黃金時間出海，冒著強風大浪撒網，果然幸運捕獲4000多尾「正頭烏」。根據《自由時報》報導，今年「正頭烏」烏魚殼每台斤120元到150元，濕的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元。

漁民預估，等到下一波冷氣團來襲前，應該還會有數量可觀的烏魚群洄游到中部海域，到時候會準備再度出海，希望再撈一筆「烏金」。

烏魚全身是寶，濕的野生烏魚卵每台斤價格1200元到1800元。(圖／翻攝畫面)

