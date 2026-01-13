老饕的早餐口袋首選～沒有招牌、僅平日營業，必點乾冬粉加辣，腰子嫩到令人驚豔

位於台北市中山區中原街上的老字號小吃，沒有店名也沒有招牌，

卻吸引許多老饕前來用餐，過去店名為「玉山冬粉店」，

現在大家則稱為「中原街腰子冬粉」。

中原街腰子冬粉只有平日營業，假日可是吃不到的，

營業時間從早上06:00到下午13:00，是許多老饕的早餐口袋首選。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

內用的話先自己入內找空位坐下，老闆娘會依序點餐，

沒有點菜單，直接看牆上的價目表跟老闆娘點餐即可。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

用餐環境就是很居家一般的樸實簡單。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

一個人吃只能簡單吃，一碗麵配一碗湯，連包子都沒法點，怕吃不完。

廣告 廣告

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

乾冬粉是中原街腰子冬粉的老饕吃法，點餐時老闆娘會詢問要不要加辣，

一定要加！加辣是這裡的特色，也讓餐點更加美味。

冬粉拌入油蔥還有類似油潑辣子的辣椒，光看就十分可口，有咬勁的冬粉，

不會過於軟爛或是韌性十足，煮的恰到好處，

加辣的醬汁吃起來又香又辣又帶有甜味，有著一股魔力讓人著迷，超喜歡。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

湯品的部分選的是腰子肝連湯，有蠻多組合的，喜歡吃什麼就選什麼。

湯的部分也加了辣，別具風味！喝起來有些微辣，如果喜歡清湯的話建議就不要加辣。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

切成薄片的腰子，非常之軟嫩，且完全沒有腥味，也難怪這家店會這麼紅了，腰子超有水準。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

肝連切的比較小，一樣很軟嫩，但沒有腰子來的驚艷。

台北市中山區｜中原街腰子冬粉

個人喜歡中原街腰子冬粉的乾冬粉和腰子湯，尤其是辣椒有畫龍點睛的效果，

可惜只開平日，對不在附近上班的上班族想吃實在有點困難。

中原街腰子冬粉

所在地址：臺灣臺北市中山區中原街60號

營業時間：一 二 三 四 五 06:00-13:00

店家電話：02-2511-3734

文章來源：Irene's 食旅．時旅