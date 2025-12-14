晨光灑落的豐盛拼盤，用板橋手作早午餐開啟幸福早晨

巷弄中的板橋質感早午餐 新北手作輕食新地標

在亞東捷運站附近的一條靜巷裡，有一間名為食月午日的板橋早午餐店。當新的一日序幕揭開，店裡便飄散出溫暖的食物香氣，這是一間充滿人情味、手作感十足的小店，期盼每位走進來的顧客，都能在這裡找到屬於自己的日常儀式感。

飄散香氣的板橋必吃早午餐店，是新北手作美食地圖中的亮點

品牌中心 板橋人氣早午餐的誕生故事



談起品牌的方向，老闆笑著分享：「我一直都很喜歡吃早午餐，也希望能有一個地方，讓自己吃得安心、待得自在。」這樣單純的心意，也悄悄的融入店裡的每一道料理中。店內大多的食材、調味與醬料，都堅持親手製作，從美乃滋、塔塔醬、胡麻醬、蛋沙拉到鮪魚、里肌肉和牛肉排等，每一道工序都像是在替每位客人寫下一句「你值得被好好款待」。

也因為這份執著，食月午日的餐點有著別處難以複製的溫度與風味，不只是味覺上的獨特，更像是一份含蓄而溫暖的陪伴，輕輕撫餵著每一位來訪者的日常心情。

花生培根起司牛肉堡，成為新北特色早午餐中的口碑之選

貼近生活的飲食哲理 板橋亞東的溫柔早午餐日常



食月午日這個名字，看似俏皮，卻藏著品牌對生活步調的溫柔想像「從清晨的月色，到正午的陽光，一天的美好，都該從一份用心的早餐開始。」



在忙碌的城市裡，一份早餐可以是一種啟動一天的儀式。清晨趕著通勤的上班族，可以在這裡獲得片刻安穩；悠閒度假的居民，也能在這裡找到陽光緩緩鋪開的慢節奏時光。



坐落於板橋亞東的食月午日，用一道道簡單卻不隨意的餐點，陪伴著每位客人，從一天的第一口開始，重新找回生活的溫度。

手作美味直送到家，使用外送平台也能讓早午餐成為忙碌早晨的最佳選擇

板橋人氣早午餐推薦 在地居民的日常據點



「我們希望這裡不只是餐廳，更像是陪伴大家的生活角落。」老闆如此說著。

不只深受亞東醫院會議餐盒青睞，許多熟客也早已把食月午日融入自己的生活日常。住在附近的阿姨，每天總是點同一道餐點，她笑著說：「每天吃一樣的也不會膩啦！」語氣裡充滿依賴，也有人每天特別繞路，就只為了外帶兩杯鮮奶茶，彷彿是替自己按下新一天的開始鍵。



從清晨微光灑落到正午的暖陽，這間隱身於巷弄的早午餐店，用一道道溫熱而扎實的料理，溫暖每一位走進門的顧客。也因為這些真實的來往，食月午日不再是店名，更是成為板橋亞東一隅最柔軟、日常的存在。

以下整理【食月午日】常見問題 幫助消費者快速了解店家特色與服務。



Q1：【食月午日】板橋店在哪裡？是否有分店？

A：【食月午日】位於新北板橋、靠近亞東科技大學一帶，搭乘捷運至亞東醫院站，步行約10分鐘即可抵達。除了板橋店外，在三重台北橋附近也設有分店。



Q2：【食月午日】板橋店的招牌餐點有哪些？

A：人氣料理包含手作牛肉堡、花生起司小梅豬、三層花生豬薯泥起司嫩蛋、法式金磚煉乳吐司，以及許多熟客每天必喝的鮮奶茶。每一道都堅持現做、搭配自家調配的醬料，呈現最自然、最原始的風味。



Q3：【食月午日】板橋店適合親子或寵物同行嗎？

A：適合的！店內備有兒童餐具，同時也是板橋少見的寵物友善早午餐店。毛孩可落地但需繫上牽繩，非常適合家庭、情侶與朋友一起享受悠閒的早午餐時光。



Q4：【食月午日】有提供板橋早午餐外送嗎？

A：有的。你可以透過 Uber Eats 訂購，也能3天前預約店家提供的外送服務（滿 1,500 元即可配送新北部分區域），讓板橋與附近的客人都能輕鬆享用到這份手作的美味。



【食月午日】（板橋店）

地址：新北市板橋區四川路二段99巷4弄3號

聯絡電話：02-8966-6386

官方 Facebook：https://rink.cc/crhef

官方 Instagram：https://rink.cc/5livl

Uber Eats：https://rink.cc/mydrh

Google 地圖：https://rink.cc/0aj1b

