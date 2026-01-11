老騎士墜8米深橋下亡

台中市和平11日發生墜谷意外，楊男騎車跌落八米深橋下，消防隊員獲報以吊掛方式將傷者吊掛上路面。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

七十三歲楊姓老翁十一日中午騎機車行經台中市和平區東崎路段，疑自撞穿龍橋護欄、摔落八公尺深橋下；台中消防局人員到場，將老翁吊掛上路面時已無生命跡象，送醫急救不治，肇事原因由警方調查中。

台中市消防局十一日中午十二時一分獲報，和平區東崎路二段穿龍橋有車禍救護案，據報上址一輛機車倒在橋旁，機車騎士跌落約八公尺深，中心立即派遣雙崎及東勢分隊五車九人，由雙崎隊員林俊懿帶隊前往搶救。

消防人員到場下橋確認，初步評估傷患左額頭一處撕裂傷，已無呼吸心跳，將傷患以吊掛方式吊上路面，給予急救處置後，送往東勢農民醫院救治，經急救後仍不治。