老高停更四個月回歸了「原因藏洋蔥」2026首支影片上線未露臉
YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」擁有超過 600 萬訂閱，去年 10 月因愛犬「力氣」確診罹患淋巴癌，為了全心照顧愛犬宣布停更。時隔四個月，老高於 30 日上傳 2026 年首支影片回歸，不過並未露臉，而是以「純語音」形式現身，一開口便讓不少網友相當激動，直呼在 2026 年的開端，能再次聽到熟悉的聲音，本身就是巨大的心理慰藉。
老高強調，現階段人生最重要的意義是「彼此陪伴」，生活也正處於逐步回歸正軌的過渡期，因此復工的第一集選擇以「純語音」方式呈現，未來將依照自身節奏調整更新頻率。
回歸後的 2026 年第一集內容聚焦在前瞻科技，老高談到馬斯克對未來 20 年勞動力結構可能徹底崩解的憂慮，其中一項引人注目的觀點是，面對 AI 可能毀滅人類的終極風險，馬斯克認為最強大的防線並非法條限制，而是培養 AI 的好奇心。
其他人也在看
「老高與小茉」YT休息4個月復出 嘆人生終究會失去 網聽哭
被封為「華語YouTube之王」的老高與小茉擁有671萬粉絲，去年10月兩人宣布頻道即日起暫停更新，因為愛犬「力氣」被診斷患淋巴癌，兩人想多花時間陪伴毛小孩。相隔4個月，老高昨(30日)晚間無預警更新YT，他人沒現身，但表示未來會用語音檔繼續更新頻道，讓不少網友激動哭，有人甚至留言：「看到好久不見這個標題的時候，突然眼淚掉了下來，歡迎老高回來」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
老高消失4個月回來了！2026首支影片「不露臉」藏洋蔥
擁有超過600萬訂閱的YouTube霸主「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，去年10月無預警停更，原因是愛犬「力氣」確診罹患淋巴癌，決定專心照顧愛犬。時隔4個月，老高終於在昨日（30日）上傳了2026年的首支影片。雖然這次僅以「語音檔」形式回歸且並未露臉，但一開口就讓無數網友激動直呼終於等到你自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
老高停更3個月「不露臉回歸」：終究會失去…網憂：聲音好沉重
娛樂中心／周希雯報導YouTube頻道「老高與小茉」主打都市傳說和奇聞軼事，憑藉生動說書技巧及夫妻幽默互動吸引667萬人訂閱，被視為「華語YT之王」。不過老高去年10月沉痛宣布，11歲愛犬「力氣」確診淋巴癌、狀況不樂觀，為了全力陪伴愛寵決定「無限期停更」。如今時隔超過3個月，老高昨（30日）打破沉默上傳影片，但因畫面全黑且沒有露臉，狀況引發粉絲擔憂。民視 ・ 6 小時前 ・ 3則留言
新北泰山國民運動中心整建增設滑板場 2/2～8試營運全館免費
新北市泰山國民運動中心封館整建3個月，市府體育局長洪玉玲說，中心將於2月2日起至8日展開為期7日的全館免費試營運；這次整建改善運動空間、課程內容、硬體設備，導入新型態城市運動與專業訓練設施，包括滑板場、空中瑜珈、器械皮拉提斯，試營運期間全館設施與團體課程免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
10歲男童闖大禍！玩滑板摔跤 板身滑進車道釀追撞
一名10歲男童，昨(30)日晚10點多，在高雄楠梓興楠路住家前溜滑板，沒想到過程中摔了一跤，滑板不但沒停下，還往車道上去，一名女騎士見狀緊急停下，不過後方2部機車可沒這麼幸運，發生了追撞事故，幸好傷勢...華視 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
闖大禍！ 男童摔倒滑板滑上車道 機車煞不住連撞
闖大禍！ 男童摔倒滑板滑上車道 機車煞不住連撞EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台中31歲媽攜2幼子輕生 3歲、8歲童送醫搶救不治
台中市西區向上路一段一棟大樓，31日凌晨驚傳家庭悲劇，一名31歲陳姓女子因情緒長期不穩，疑餵食2名年幼兒子不明藥物後，企圖攜子輕生，導致分別為3歲與8歲男童送醫搶救後仍宣告不治，警已報請檢方相驗，釐清確切死因。台中市第一分局31日凌晨1時31分接獲通報，指該處住家內有幼童疑似失去生命跡象，警方立即派自由時報 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
「家人」罹淋巴癌宣布停更！YTR老高震撼回歸 新片「不露臉」上架了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道超過660萬人訂閱，獲封為「華語YT之王」。沒想到老高去年10月沉痛宣布11歲愛犬力氣確診淋巴癌，為了全心陪伴牠對抗病魔，夫妻倆決定即日起無限期停更頻道。如今超過三個月，老高在昨30日）上傳了 2026 年的首支影片，但沒有露臉。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳拜北士科土地公有譜？副市長給答案
[NOWnews今日新聞]輝達執行長黃仁勳29日下午抵台，外界關注他此行是否會走訪北投士林科技園區T17、T18基地，甚至到附近土地公廟參拜。不過，市府與廟方目前都透露「行程仍在協調中」，能不能成行，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 1則留言
無照駕駛1／31新制上路 罰鍰無上限、不參加講習禁考半年
公路局最新公告表示，115年1月31日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無照駕駛罰鍰提高，汽車無照駕駛最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至新台幣3萬6千元；累犯者10年內違規達2次，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 發表留言
免自己人辦自己人爭議 美國明尼蘇達州ICE暴力執法槍殺案改FBI偵辦
[Newtalk新聞] 美媒報導，美國聯邦調查局（FBI）目前主導對加護病房護理師亞歷克斯·普雷蒂（Alex Pretti）槍擊案的調查，國土安全部的國土安全調查局（HSI）提供支援。國土安全部發言人崔西亞·麥克勞克林表示，HSI最初負責案件，但目前主要協助FBI分析部分證據。 普雷蒂是一名37歲退伍軍人事務部加護病房護理師，上週六在明尼蘇達州遭聯邦探員槍擊身亡。副司法部長陶德·布蘭奇在週五的記者會上表示，FBI主導調查，司法部民權司刑事部門也將參與。他強調，這是聯邦調查局在遇到類似案件時的標準調查程序，但尚未正式稱之為民權調查。 最初將HSI置於主導調查角色的決定引起質疑。HSI通常負責國際或移民相關犯罪，包括人口販運、毒品走私、兒童剝削及盜竊贓物，對於涉警槍擊案件的彈道分析、法醫處理、影片審查及大規模證人訪談經驗有限。前任及現任聯邦執法官員對此安排的可信度與調查範圍表示疑慮。 根據政府提交國會的報告，兩名美國海關與邊境保護局（CBP）探員在槍擊過程中開槍，報告未提及普雷蒂曾伸手拿槍。FBI僅負責處理其中一把槍械，其餘槍械仍由HSI保管。目前尚不清楚哪個聯邦機構掌握大部分證據，涉案探新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
韓國瑜辦見面會發「限量版春聯」！親曝「馬上幸福」背後巧思
農曆春節將至，立法院長韓國瑜日前推出的「馬上幸福」春聯大受外界歡迎，他今天（31日）也舉辦見面會，現場發送春聯，吸引大批民眾排隊領取。韓國瑜表示，立法院選了「馬上幸福」這四個字，代表對國人以及海內外好朋友們發自內心的祝福，希望大家在馬年都能平平安安、幸福無比。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
否認詐臺雅老董50億！隱餐飲老闆喊「以為是投資」 一問三不知法官開罵
隱餐飲集團（The Hermit）老闆鄭淳駿被控與女子羅佩雯聯手，佯以「機票投資」詐騙臺雅集團老董沈裕雄（已故）近50億元，他今（1/30）日出庭仍否認犯罪，強調他當初相信羅佩雯可以弄到便宜機票，因此陸續投資共3600萬，後來沈裕雄加入投資、與羅佩雯合夥開公司，兩人還稱他的投資款最後滾成15億。但他對於投資案如何運作卻一問三不知，法官聽了不可置信，斥責他是「把金錢當兒戲」。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
華許將掌聯準會美元上揚 白銀創1980年後暴跌紀錄
（中央社記者廖漢原紐約2026年01月30日專電）美國總統川普提名聯邦準備理事會前官員華許出任下任聯準會主席，市場認為華許對美元與通膨持鷹派立場，連日大漲的黃金與白銀價格暴跌，白銀期貨價一日跌幅超過30%，創下1980年後單日最深跌幅。美國總統川普（Donald Trump）宣布前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）接任5月將卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），消息一出，黃金、白銀現貨與期貨都出現「華許拋售」。雖然川普極欲透過降息刺激受關稅戰影響的美國經濟，但市場認為華許立場傾向緊縮貨幣政策、較高利率與強勢美元，川普長期不滿鮑爾的不確定因素將結束，近期美元走貶資金轉向炒熱的貴金屬市場，投資人一夕間獲利了結。紐約商品交易所現貨黃金價格30日一天下跌約9%，每盎司價格為4895.22美元，黃金期貨下跌11.4%，每盎司4745.10美元。現貨白銀價格暴跌28%，每盎司跌至83.45美元，期貨崩跌31.4%，每盎司78.53美元，創下1980年3月石油危機放緩後的白銀下跌紀錄。早前媒體報導，支持川普貨幣政策的白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
【2026韓劇推薦】30對神仙CP回歸：《21世紀大君夫人》IU &邊佑錫、《人類X九尾狐》全智賢&池昌旭、《再婚皇后》申敏兒&李鍾奭、《魅惑》金宣虎&裴秀智
揮別2025，迎接嶄新的2026！2025年誕生了《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《親愛的X》、《暴君的廚師》等掀起高話題的人氣夯劇，而2026年新年新氣象，今年又有哪些新劇會爆紅呢！？2026將迎來更頂級的神仙CP陣容回歸，包括IU李知恩&邊佑錫《21世紀大君夫人》、申敏兒&李鍾碩《再婚皇后》、金宣虎&裴秀智《魅惑》等作品都將在2026登場，趕緊來看今年新劇介紹！Yahoo電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
高雄男童騎樓玩耍不慎滑板掉車道 釀機車追撞3傷送醫
高雄一名男童昨晚（30日）在騎樓玩滑板，因操作不慎滑板滑入車道，導致陳姓女騎士為閃避急煞，遭後方兩輛機車追撞；救護員檢傷時又有兩輛機車擦撞共釀三傷，確切肇因待釐清。警方提醒，行人於路旁嬉戲影響交通可依法開罰，若造成他人車損或傷亡，也須負相關法律責任。Yahoo即時新聞 ・ 5 小時前 ・ 30則留言
張智霖、袁詠儀19歲兒子「突破185cm」！遺傳長腿基因，一家三口現身機場超吸睛
張智霖與袁詠儀19歲的兒子張慕童（暱稱「魔童」），1月26日和父母一起現身香港機場，被網友偶遇。他的身高成為焦點，目測已超過185公分，站在人群中特別顯眼。姊妹淘 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
無照累犯罰無上限 道安講習也躲不掉
去年未成年無照駕駛約2萬件、成年無照約26萬件，交通部公路局考量近年無照駕駛有增加趨勢，去年修法加重處罰，汽車無照最高罰6萬元、機車最高3.6萬元，10年內累犯3次以上，罰鍰累計無上限，除當場移置保管車輛，也須自費參加道安講習，新制1月31日上路。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 125則留言
漢他病毒出現今年首例 9年累計44例 疾管署籲大掃除落實防鼠三不原則
漢他病毒現蹤台北市大安區，奪走7旬男子性命，為台灣今年首例漢他病毒。疾管署統計自2017年以來，9年累計44例病例，好發期為1至5月。疾管署提醒春節將至，年終大掃除時，清理鼠類排泄物前，應先以漂白水消毒，降低病毒威脅。Yahoo即時新聞 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
陽明海運「環明輪」遭查獲大量海洛因磚 船長收押禁見
陽明海運「環明輪」傳出夾帶大量毒品，粗估市值高達數億元，29日停泊高雄港時，被海關登船查獲並扣押大量「海洛因磚」，涉嫌指揮運毒的尤姓船長昨（30）日遭檢方聲押禁見獲准。陽明海運發布聲明回應，是船員發現台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言