老高停更3個月回來了 新片沒露臉...一句話再惹哭萬人

擁有逾600萬訂閱的YouTuber頻道「老高與小茉」，去年10月無預警宣布戰停更新後，相隔超過三個月後終於迎來回歸。老高於昨日（30日）上傳2026年的首支影片，僅以語音形式發聲，坦言停更是為了全心陪伴罹患淋巴癌的11歲愛犬力氣。他表示，生活正逐步回到正軌，未來將依自己的節奏更新，也再次強調「彼此陪伴，是我人生的重要意義」。

老高在新影片中並未露面，而是以語音方式呈現。（圖／翻攝自Yt／老高與小茉Mr&Mrs Gao）

新片未露面 語音回歸談AI未來

此次影片中，老高並未現身畫面，而是以語音的方式呈現，內容聚焦AI發展與人類未來。老高引用馬斯克（Elon Musk）的看法指出，面對AI可能帶來的風險，與其單靠規則加以限制，不如培養AI的好奇心，讓其將人類視為宇宙中最有趣、值得守護的存在。如此AI才可能選擇保護人類，而非消滅。

影片曝光後，留言區迅速湧入大量粉絲祝福。不少人看到「好久不見」的標題便情緒潰堤，形容這次回歸像老朋友傳來的報平安訊息，令人倍感安心。也有人感性分享照顧毛孩的心路歷程，為老高與小茉打氣。另有觀眾稱讚，在AI生成內容充斥的平台上，這樣有人味的作品更顯珍貴。甚至有人開玩笑表示，希望馬斯克的「免工作」願景能早日成真。

