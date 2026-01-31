老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲
人氣YouTuber頻道「老高與小茉」擁有超過600萬粉絲訂閱，自2025年10月無預警宣布暫停更新後，讓全球觀眾相當掛念。相隔逾三個月，老高終於在昨日（30日）推出2026年的首支新片，雖未現身畫面，僅以語音形式回歸，仍令許多粉絲感動不已。
老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要意義。」
此次新影片以「語音檔」方式製作，內容聚焦馬斯克（Elon Musk）對AI發展的未來觀點。老高引用馬斯克的看法指出，當面臨AI是否會毀滅人類的疑慮時，馬斯克主張：「人類最終的防線，不是限制規則，而是讓AI產生對人類的好奇心。」他認為若AI將人類視為宇宙中最有趣的存在，才可能選擇保護人類，而非消滅。
影片上線後，留言區湧入大量粉絲留言，不少人表示看到「好久不見」的標題瞬間淚崩，形容老高的回歸就像是「久違的老朋友發來報平安的訊息」，令人倍感慰藉。許多粉絲也關心力氣的病況，並對小茉送上溫暖祝福，希望她能平復情緒，重拾日常生活節奏。
更有觀眾盛讚，儘管當前平台上充斥AI生成內容，但老高即使只用聲音談論未來科技與人類存亡議題，依然內容紮實、富有陪伴感，是真正「有溫度」的創作者。影片中，馬斯克提及的「免工作社會」與AI共存構想，也引發網友熱烈討論，甚至有粉絲笑稱：「馬斯克能快一點嗎？ 我現在就不想工作了。」
看更多 CTWANT 文章
交往半年女友討2.1萬紅包「要他包給長輩、侄子」 網傻眼：都還沒結婚
上班途中多了一個兒子？她只想上廁所「突感異物滑出」 自己懷孕竟不知道
老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人
其他人也在看
iPhone 18 Pro爆料！有望實現「真全螢幕」、3新配色登場
iPhone 18 Pro爆料！有望實現「真全螢幕」、3新配色登場EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
「老高與小茉」YT休息4個月復出 嘆人生終究會失去 網聽哭
被封為「華語YouTube之王」的老高與小茉擁有671萬粉絲，去年10月兩人宣布頻道即日起暫停更新，因為愛犬「力氣」被診斷患淋巴癌，兩人想多花時間陪伴毛小孩。相隔4個月，老高昨(30日)晚間無預警更新YT，他人沒現身，但表示未來會用語音檔繼續更新頻道，讓不少網友激動哭，有人甚至留言：「看到好久不見這個標題的時候，突然眼淚掉了下來，歡迎老高回來」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「家人」罹淋巴癌宣布停更！YTR老高震撼回歸 新片「不露臉」上架了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道超過660萬人訂閱，獲封為「華語YT之王」。沒想到老高去年10月沉痛宣布11歲愛犬力氣確診淋巴癌，為了全心陪伴牠對抗病魔，夫妻倆決定即日起無限期停更頻道。如今超過三個月，老高在昨30日）上傳了 2026 年的首支影片，但沒有露臉。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
昔開幕碰上疫情！琳妲餐酒館撐6年爆收攤 本人證實揭「關鍵主因」
中職啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）擁有亮麗的外型以及魔鬼身材，深受粉絲的喜愛，而她在2020年曾斥資百萬，合夥酷炫、蕾菈一起開餐酒館，沒想到近日證實歇業，坦言：「該好好說再見了」，並透過文章感謝長久以來支持餐酒館的顧客們。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
藍營台中市長人選協調 楊瓊瓔：靜待黨中央決策
國民黨台中市長人選未定，外界傳出2月6日協調。立委楊瓊瓔今天表示，目前仍未收到消息，靜待黨中央通知，尊重黨中央的決策跟機制。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
他閃婚女星遭爆「有私生子」認了！截圖流出…網瘋傳
娛樂中心／饒婉馨報導中國歌手陳雪凝憑藉〈綠色〉等爆紅金曲走紅，1月中旬剛在山西完成盛大婚禮，沒想到新婚不到兩週就陷入醜聞風波。她的新婚丈夫李瑞濱遭指控婚後出軌並育有私生子，針對這項嚴重的爆料，中國網友挖出男方近日回應貼文，否認背叛婚姻但首度承認確實有孩子，目前每月支付高額撫養費。陳雪凝本人維持低調態度，兩人的社群互動疑似出現端倪。民視 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
老高停更3個月「不露臉回歸」：終究會失去…網憂：聲音好沉重
娛樂中心／周希雯報導YouTube頻道「老高與小茉」主打都市傳說和奇聞軼事，憑藉生動說書技巧及夫妻幽默互動吸引667萬人訂閱，被視為「華語YT之王」。不過老高去年10月沉痛宣布，11歲愛犬「力氣」確診淋巴癌、狀況不樂觀，為了全力陪伴愛寵決定「無限期停更」。如今時隔超過3個月，老高昨（30日）打破沉默上傳影片，但因畫面全黑且沒有露臉，狀況引發粉絲擔憂。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 105則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 19則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 16則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 10則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21則留言
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4則留言
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 8則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言