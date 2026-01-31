老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲

老高睽違三個月更新頻道。（圖／翻攝YouTube／老高與小茉）

人氣YouTuber頻道「老高與小茉」擁有超過600萬粉絲訂閱，自2025年10月無預警宣布暫停更新後，讓全球觀眾相當掛念。相隔逾三個月，老高終於在昨日（30日）推出2026年的首支新片，雖未現身畫面，僅以語音形式回歸，仍令許多粉絲感動不已。

老高在影片中坦言，過去一段時間選擇暫別，是為了全心陪伴家中11歲愛犬「力氣」對抗淋巴癌。他表示，人生中有些重要的陪伴無可取代，因此選擇在最關鍵的時刻留在家人身邊。他也提到，現階段生活正逐漸回歸軌道，未來將以自身步調恢復更新，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要意義。」

此次新影片以「語音檔」方式製作，內容聚焦馬斯克（Elon Musk）對AI發展的未來觀點。老高引用馬斯克的看法指出，當面臨AI是否會毀滅人類的疑慮時，馬斯克主張：「人類最終的防線，不是限制規則，而是讓AI產生對人類的好奇心。」他認為若AI將人類視為宇宙中最有趣的存在，才可能選擇保護人類，而非消滅。

影片上線後，留言區湧入大量粉絲留言，不少人表示看到「好久不見」的標題瞬間淚崩，形容老高的回歸就像是「久違的老朋友發來報平安的訊息」，令人倍感慰藉。許多粉絲也關心力氣的病況，並對小茉送上溫暖祝福，希望她能平復情緒，重拾日常生活節奏。

更有觀眾盛讚，儘管當前平台上充斥AI生成內容，但老高即使只用聲音談論未來科技與人類存亡議題，依然內容紮實、富有陪伴感，是真正「有溫度」的創作者。影片中，馬斯克提及的「免工作社會」與AI共存構想，也引發網友熱烈討論，甚至有粉絲笑稱：「馬斯克能快一點嗎？ 我現在就不想工作了。」

