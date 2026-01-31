老高停更3個月「不露臉回歸」：終究會失去…網憂：聲音好沉重

娛樂中心／周希雯報導

YouTube頻道「老高與小茉」主打都市傳說和奇聞軼事，憑藉生動說書技巧及夫妻幽默互動吸引667萬人訂閱，被視為「華語YT之王」。不過老高去年10月沉痛宣布，11歲愛犬「力氣」確診淋巴癌、狀況不樂觀，為了全力陪伴愛寵決定「無限期停更」。如今時隔超過3個月，老高昨（30日）打破沉默上傳影片，但因畫面全黑且沒有露臉，狀況引發粉絲擔憂。

據悉，老高過往幾乎每週上新片，不過去年10月突沉痛發出公告，愛犬「力氣」被確診為淋巴癌，雖然夫妻倆積極治療，但狀況依舊不太樂觀。對此，為了讓力氣能不痛不怕、被愛包圍，老高宣布「我們會把全部時間與心力放在陪伴與照顧力氣上，讓它在接下來的日子裡安心治療。因此，頻道的所有影片將暫停更新，恢復時間未定。望大家體諒。」此後的2個月都是上傳庫存影片，直到昨（30日）終於暌違3個月更新。

老高宣布愛犬罹癌後首更新。（圖／翻攝「 老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube）

不過在2026年首支影片中，老高並未露臉，僅以「語音檔」形式回歸，一開場先以黑底白字問候「Hello大家好，我是老高，好久不見」，坦言目前仍無法像過去一樣，花費大量時間和精力製作影片，「但是我覺得一切也正在慢慢回到正軌，我也想以自己的節奏逐步開始恢復更新，不管是以怎樣的形式，我也希望能夠繼續和大家分享有趣的內容、彼此陪伴，這其實也是我人生很大的意義。經過這幾個月，我也不斷在思考這個問題，真的覺得人生中可能有很多重要的部分，終究會失去，但是在沒有失去的時候，還是應該竭盡全力去做好」。

老高在新片罕見分享心聲。（圖／翻攝「 老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YouTube）

頻道突然更新讓觀眾驚喜不已，但由於老高並未露臉，不少人也留言表達關心「看到這個標題的時候突然眼淚掉下來，好像有一個你擔心已久、但一直聯繫不上的老朋友，突然發一條短信說『我很好』，歡迎老高回來」、「老高的聲音好沈重，這段時間你們都辛苦了」、「聽到老高的聲音我都哭了，因爲我也正在經歷一樣的事情」、「失去狗狗的傷痛不亞於失去親人的傷痛，希望小茉能早日恢復以往的生活步調，老高這陣子辛苦了，要工作、要陪著小茉還要掛心咱們五歲抬頭團」。





