老高停更4個月回歸了「原因藏洋蔥」 2026首支影片上線未露臉

YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」擁有超過 600 萬訂閱，去年 10 月因愛犬「力氣」確診罹患淋巴癌，為了全心照顧愛犬宣布停更。時隔 4 個月，老高於 30 日上傳 2026 年首支影片回歸，不過並未露臉，而是以「純語音」形式現身，一開口便讓不少網友相當激動，直呼在 2026 年的開端，能再次聽到熟悉的聲音，本身就是巨大的心理慰藉。

老高強調，現階段人生最重要的意義是「彼此陪伴」，生活也正處於逐步回歸正軌的過渡期，因此復工的第一集選擇以「純語音」方式呈現，未來將依照自身節奏調整更新頻率。

回歸後的 2026 年第一集內容聚焦在前瞻科技，老高談到馬斯克對未來 20 年勞動力結構可能徹底崩解的憂慮，其中一項引人注目的觀點是，面對 AI 可能毀滅人類的終極風險，馬斯克認為最強大的防線並非法條限制，而是培養 AI 的好奇心。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導