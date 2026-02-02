老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
娛樂中心／蔡佩伶報導
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。
老高跟小茉早在直播QA就曾回應過網友生子話題，老高坦言自己是「頂客族」，小茉則透露關鍵因素是不希望打破平衡，認為現今的生活剛剛好，強調如果生子，老高恐怕得放棄一個工作，才有額外心力養育小孩。
事實上，老高因為生病的愛犬停更3個月，直到最近才釋出新片，雖然沒有露臉，但也掀起不小的話題，甚至還有人討論起老高的婚姻，不過小茉之前提及，兩人並沒有回家鄉中國辦理結婚，而是只有在日本登記，笑說在中國法律上她仍是單身。
