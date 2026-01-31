「老高與小茉」YT休息4個月復出 嘆人生終究會失去 網聽哭

被封為「華語YouTube之王」的老高與小茉擁有671萬粉絲，去年10月兩人宣布頻道即日起暫停更新，因為愛犬「力氣」被診斷患淋巴癌，兩人想多花時間陪伴毛小孩。相隔4個月，老高昨(30日)晚間無預警更新YT，他人沒現身，但表示未來會用語音檔繼續更新頻道，讓不少網友激動哭，有人甚至留言：「看到好久不見這個標題的時候，突然眼淚掉了下來，歡迎老高回來」。

老高昨在新一期節目中說，去年因為愛犬罹癌，讓這個7年沒停更的頻道決定中斷一陣子，雖然他無法像以前一樣有時間和精力去製作跟過去一樣的影片，但也覺得是時候讓生活回到正軌，不管是用什麼形式，就算只是語音檔的方式，他也想繼續更新一些有趣的內容，繼續跟粉絲在人生中互相陪伴。

老高感慨說：「人生中很多重要的部分，終究會失去，但是在還沒有失去的時候就應該盡力做好」，接著他分享馬斯克（Elon Musk）在X（前名稱：推特）分享的一些內容，預言20年內機器人會取代多數工作，能源與計算能力會成為新的核心資產，貨幣有可能凋零，人類可能會因為好奇心轉往太空發展，馬斯克也指出，要讓AI不傷害人類，不是設定規則給AI，而是讓AI保持好奇心。

馬斯克認為，當AI覺得這個世界有意思，對世界充滿好奇的時候，就會覺得人類可能是宇宙中最有趣的一種東西，因此自發地去保護人類，而非消滅人類；同時，人類想要避免宇宙災難的話，也是要變得有趣，老高表示：「所以，今天的結論就是希望大家來2026年 會是更加有趣的一年，也希望我們的每期節目都能給大家帶來更多的樂趣」。

老高近年其實就逐步開始轉變頻道經營方式，2024年他透露因為負擔到極限做出重要變革，包括每月多更新兩支影片、將「周更」改成「雙周更」；去年他閃電透露愛犬力氣罹癌，夫妻倆這段時間持續與醫生保持緊密溝通，並積極配合治療，希望「力氣能不痛不怕、被愛包圍」，而如今老高復出更新影片，網友紛紛安慰說：「失去狗狗的傷痛不亞於失去親人的傷痛，希望小茉能早日恢復以往的生活步調」、「其實逝去的並沒有完全離開，他一直都在我們心裡」、「老高的語氣透露著悲傷，抱一個」。

