老高YT停更3個月復出拍片了 小茉未現身引網關注

【緯來新聞網】歷長達3個多月的停更後，在YouTube擁有百萬訂閱的「老高與小茉」頻道於30日發布新片，為2026年首次更新。影片採用無畫面方式呈現，內容由老高獨自配音完成，並未出現熟悉的雙人互動，引發觀眾對小茉近況的關注。

老高停更3個月復出拍片了。（圖／翻攝YouTube）

此次更新受到廣泛關注的主因在於該頻道自2025年10月起突然中止發布新影片。當時老高表示，11歲的愛犬罹患淋巴癌，需專心照護家庭成員，因此無預警暫停創作。新影片上線後，儘管話題聚焦於科技與人工智慧，但老高語音中情緒低沉，並未恢復過去輕鬆對談風格，也未出現小茉的聲音，成為討論焦點。



根據頻道先前公開資訊，「力氣」是老高與小茉飼養多年的犬隻，自確診重病後，兩人明確表示將家庭優先於創作產量。該頻道自2018年創立以來，以科普與哲學題材聞名，累積超過300萬訂閱者，過往停更紀錄極少，令粉絲更為關切此次動向。



針對小茉未出聲與老高單人回歸的安排，截至目前頻道尚未發布進一步說明。老高在影片中僅提及生活正在逐步恢復，製作將視情況進行，並感謝觀眾的耐心等待。多數留言則以鼓勵與祝福為主，顯示粉絲對其私生活選擇給予高度包容與支持。

