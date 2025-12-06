老鴇用「抖音」徵小姐賣肉賺快錢！泰國女「全裸接待」見嫖客身分嚇壞

記者陳弘逸／基隆報導

員警喬裝嫖客，泰國籍應召女子脫光衣服，準備幫男方脫衣時，男警隨即表明身分逮人。（示意圖／翻攝畫面）

基隆蔡姓婦人因家境免持竟租屋當起「老鴇」，利用「抖音」發布徵求應召小姐貼文，容留、媒介嫖客性交；今年替喬裝嫖客的員警安排泰國籍女子以1500元價碼，安排性服務；待女方脫光，準備幫男方脫衣時，男警隨即表明身分逮人；此案，應召女遭遣返回曼谷；蔡姓婦人則被依圖利容留性交罪，遭法院判3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，蔡姓婦人在基隆租屋，在到社交平台「抖音」發布徵求服務小姐貼文，意圖容留、媒介女子從事猥褻、性交行為；今年5月29日媒介泰國籍女性阿花（化名）替嫖客以每次15分鐘、收費1500元方式進行性交易。

蔡姓婦人每次可從中抽取400元利潤，剩餘1100元則由應召女阿花所有，某天，員警喬裝嫖客前往假意，談妥價格1500元後，便引導進房間，待女方脫光衣物，並主動作勢幫該警脫去衣物時，隨即表明身分逮人，並查扣1批保險套、2瓶潤滑劑等證物。

案發後，阿花於今年6月2日遣返回泰國曼谷，至於蔡姓婦人則被依刑法第231條第1項前段之意圖使女子與他人為猥褻、性交之行為，而容留以營利罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，蔡姓婦人明知政府執法單位極力掃蕩色情，以端正社會風氣，仍貪圖個人不法私利，從事媒介、容留女子與他人為性交工作，藉此謀取不法利益，所為助長社會不良風氣、敗壞善良風俗；審理後，將她依圖利容留性交罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

