「老鷹四少」陳彥允回歸歌壇 消失3年認：身心出狀況

阿卡莎納（左一）領軍NIKA（中）回歸歌壇。（還有什麼比這更好工作室提供）

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA 組成。12日推出第二首單曲 〈Circles〉。其中NIKA即為當年紅極一時的「老鷹四少」之一的陳彥允，消失歌壇3年多，他也鬆口近況。

陳彥允昔日在「老鷹四少」擁有〈基因決定我愛你〉、〈心時代〉等經典歌曲，在離開當時的老鷹唱片後，於2022年加入新東家改以新名字「NIKA」重新出發。他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他也分享，528Hz「愛的頻率」在演唱與聆聽時帶來細微卻真實的變化，讓身心慢慢修復、精神逐漸強壯。

團員NIKA坦言自己親身經歷了 〈Circles〉這首歌的療癒力量，讓一度陷憂鬱的他重新站起來，「現在很健康。」。他坦言，三個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」

NIKA分享近況，除先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益，現在的NIKA緊緊抱住了自己，對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。

