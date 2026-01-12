「老鷹四少」陳彥允改名後回歸！自爆曾遭憂鬱症突襲 這首歌接住了他

[FTNN新聞網] 記者黃鈺晴／綜合報導

由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA 組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」今（12）日釋出第二首單曲 〈Circles〉音樂錄影帶 ，一上線便引發熱烈迴響。而其中的成員NIKA就是當年紅極一時的「老鷹四少」之一的陳彥允，因此消息一出更令人期待不已。

「老鷹四少」陳彥允改名NIKA（右一），加入阿卡莎納領軍的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

阿卡莎納去年推出個人單曲〈Don’t give a 發〉後，於去年12月21日、80年一遇的天赦日正式成團，並推出「FIVE TWO EIGHT五二八」首發單曲 〈Fight for Love〉，以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介。阿卡莎納表示，這首歌來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」

最令人動容的是，團員陳彥允親身經歷了這首歌的療癒力量，「現在很健康！」他坦言，3個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容，「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」直到第一次聽到〈Circles〉DEMO，那是一場極其精準的對話，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「我居然被理解了！」就像奧斯卡動畫《腦筋急轉彎》裡崩壞的信念城堡重新亮燈，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己。

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他也分享，528Hz「愛的頻率」在演唱與聆聽時帶來細微卻真實的變化，讓身心慢慢修復、精神逐漸強壯。NIKA先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益，現在的NIKA緊緊抱住了自己，對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。





◎《FTNN新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

