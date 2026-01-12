「老鷹四少」陳彥允近況曝光 創傷被觸發：快無法呼吸

陳彥允（右一）加入阿卡莎納領軍的「FIVE TWO EIGHT 五二八」。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納領軍，攜手團員 NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA推出新歌。最值得一提的是，NIKA即為「老鷹四少」之一的陳彥允，消息一出讓粉絲相當興奮。陳彥允坦言三個月前 因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時湧現，彷彿整個系統超載，表示：「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺」。

廣告 廣告

直到第一次聽到〈Circles〉DEMO，陳彥允形容那是一場極其精準的對話，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「我居然被理解了！」就像奧斯卡動畫《腦筋急轉彎》裡崩壞的信念城堡重新亮燈，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己。陳彥允表示自己聽著這首歌，深刻感受到「被上帝醫治了」，並說：「在那個當下，上帝就是那首歌，那首歌就是我，我就是宇宙，宇宙本身就是愛。」

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次轉身，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」他先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞的孤兒院做公益，現在的他緊緊抱住了自己，對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警