「老鷹四少」陳彥允近況曝 認身心出狀況：快活不下去

阿卡莎納（中）組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」，陳彥允（右）也是成員。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）





國際公益企業家、 泰勒絲唱片公司欽點出道的阿卡莎納（AKSN）組成的全新團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」，今（12日）釋出第二首單曲 〈Circles〉音樂錄影帶，一上線便引發熱烈迴響，更驚見「老鷹四少」成員陳彥允。

「FIVE TWO EIGHT 五二八」由阿卡莎納領軍，攜手團員NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA組成。而最值得一提的是，NIKA即為當年紅極一時的「老鷹四少」之一的陳彥允。團體去年推出單曲 〈Fight for Love〉後，如今趁勝追擊推出的第二首單曲〈Circles〉。

廣告 廣告

團員NIKA（陳彥允）親身經歷了這首歌的療癒力量，「現在很健康！」。他坦言，三個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」

「FIVE TWO EIGHT 五二八」成員NIKA（陳彥允）（右）曝光身心狀況。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

「FIVE TWO EIGHT 五二八」成員NIKA（陳彥允）（右）曝光身心狀況。（圖／還有什麼比這更好工作室提供）

直到第一次聽到〈Circles〉DEMO，NIKA形容那是一場極其精準的「對話」，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「X！我居然被理解了！」就像奧斯卡動畫《腦筋急轉彎》裡崩壞的信念城堡重新亮燈，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己。

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次「轉身」，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」NIKA先前赴洛杉磯與阿卡莎納結緣、合作，還曾飛肯亞他蓋的孤兒院做公益，現在的他緊緊抱住了自己，對於即將到來的馬年春節，他表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度。



【更多東森娛樂報導】

●Toyz被篠崎泫搶走？女方劈腿陳零九糾葛被挖

●畢書盡遭老東家求償3千萬 反目「親生父親」痛哭失聲

●合約糾紛遭求償3千萬 畢書盡鬧翻李玉璽全家

