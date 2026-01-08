老鷹時代終結！楊恩轉戰華盛頓巫師

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

NBA賽季季中爆出震撼彈！據ESPN報導，亞特蘭大老鷹隊與華盛頓巫師達成協議，正式將效力長達7年、曾4度入選全明星賽的當家球星特雷楊恩（Trae Young）交易至華盛頓。老鷹隊則換回經驗老到的後衛 CJ麥卡倫（CJ McCollum）與潛力射手科里基斯珀特（Corey Kispert），此舉標誌著老鷹隊正式結束了以楊恩為核心的門面時期。

老鷹隊與華盛頓巫師達成協議，將當家球星特雷楊恩交易至華盛頓，老鷹隊則換回 CJ麥卡倫與潛力射手科里基斯珀特。（圖／Shams個人IG）

這筆交易並非突發奇想，而是老鷹隊基於戰績現實的策略調整。本賽季數據顯示，當楊恩因傷缺席時，老鷹繳出了15勝13敗的優質競爭力，然而當楊恩回歸賽場後，球隊戰績反倒跌入谷底，僅取得2勝8敗。數據與場上表現皆指出，這位全明星控衛本季似乎已難以融入現有的球隊體系，迫使高層決定提前拆解陣容。

透過這筆交易，老鷹隊正式宣示進入「新時代」。球隊未來將轉向以傑強森（Jalen Johnson）、新秀狀元里沙切（Zaccharie Risacher）為首的年輕核心。這套陣容具備更高的球權流動性與防守深度。

換來的 CJ麥卡倫雖已步入職業生涯後期，但他豐富的賽場經驗將成為年輕球員的領航員。更重要的是，麥卡倫價值3,060萬美元的合約即將於本季後到期，將為老鷹隊在未來的自由市場騰出龐大的操作空間，甚至有傳聞指出老鷹已在布局，計畫爭取包括目前效力於獨行俠隊的巨星安東尼戴維斯（Anthony Davis）在內的頂級戰力。

對華盛頓巫師而言，得到27歲的楊恩則是球隊重建藍圖中的重要拼圖。巫師高層溫格（Michael Winger）與威爾道金斯（Will Dawkins）希望楊恩的領袖氣質能為年輕陣容提供穩定戰力，而這也是楊恩本人偏好的落腳點。值得關注的是，這筆交易促成了楊恩與巫師行政總裁施倫克（Travis Schlenk）的再度重逢，是2018年在老鷹隊慧眼識英雄，將楊恩選入聯盟的關鍵伯樂。

這樁交易也勾起球迷對2018年「選秀大年」的感慨。隨著艾頓（Deandre Ayton）、唐西奇（Luka Doncic）到今日的楊恩皆先後經歷轉隊或交易，這群曾被視為撐起聯盟未來十年的頂級新秀，如今多數已不在最初選中他們的球隊，令人不勝唏噓。然而，手握紐奧良與密爾瓦基首輪選秀權的老鷹隊，正憑藉著這筆交易後的彈性，試圖在今年6月的選秀與交易市場中，再度建構具備爭冠實力的黃金陣容。



