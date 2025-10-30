老鷹驚魂！籃網隔山打牛Trae Young右膝扭傷退場 將接受MRI檢查
亞特蘭大老鷹球星Trae Young今（30）日在以117比112擊敗布魯克林籃網的比賽中，因右膝扭傷提前退場。狀況發生在首節末段，當時隊友Mouhamed Gueye倒地時壓到了Young的腿。
Young本季場均攻下20.8分與9.5次助攻。當時站在籃下，Gueye被籃網前鋒Noah Clowney推了一下胸口後，失去平衡向後倒下，正好撞上Young的右腿，導致他痛苦倒地。
Young痛苦地倒在地上一陣子，之後才站起來，在暫停期間慢慢走回板凳區。比賽恢復後短暫回到場上打了一個回合，隨即自行退場並走回更衣室。
老鷹總教練Quin Snyder表示，Young的前十字韌帶沒有問題，但將進一步接受MRI檢查。
Young此役出場7分鐘拿下6分。Snyder說，Young原本想繼續比賽，並讚許競爭心強、對上場的渴望令人敬佩。
現年27歲的Young曾四度入選全明星，上賽季以場均11.6次助攻領先全聯盟，並創下生涯新高。
老鷹在今夏補進Kristaps Porzingis，並簽下Nickeil Alexander-Walker與Luke Kennard後，被外界寄予厚望，但開季戰績僅為2勝3敗。
