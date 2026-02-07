老鼠全家出動 市場大嗑「豬肉餐」 網憂漢他病毒

傳統市場的衛生環境到底多恐怖？一名屏東網友表示，在某個果蔬市場的豬肉攤上發現大量老鼠正在「聚餐」，仔細一看有將近10隻老鼠正在大飽口福，且後續老闆還將同一塊豬肉吊起來販售，讓網友全都傻眼，引起討論。

一名屏東女網友昨（6）日在Threads上貼出一段影片，只見某個豬肉攤上擺著數塊剛切好的新鮮豬肉，但因為還不到市場營業時間，老闆尚未到場處理，結果竟有大量老鼠趁機飽餐一頓，就像是全家出動用餐一樣，讓原PO與友人超崩潰，不斷大喊「賣豬肉的」，並透露老闆最後還把那塊豬肉吊起來賣，讓她差點吐出來。

影片曝光後引起討論，不少網友驚呼「全部都在吃那一塊，特別新鮮是不是」、「這也算是一種全家餐的概念」、「太噁了吧，這樣沒有漢他病毒風險嗎」、「這老鼠也太多了吧，差點以為是AI影片」、「傳統市場都這樣，半夜就送貨來了，菜、肉就攤在那邊隨便吃」、「明明一堆類似案例，政府就沒想過要管嗎？只會說到場稽查的時候沒看到，到底要裝睡到什麼時候」。

漢他病毒主要經由鼠類傳播，病毒會藏在老鼠的唾液、尿液及糞便，人類若吸入或接觸到汙染物或空氣微粒，甚至被齧齒動物咬傷都可能感染，若發現家中有老鼠蹤跡，需戴口罩、手套消毒清潔，可能接觸到老鼠排泄物的用品也要消毒，避免交叉感染。

由獸醫系學生經營的臉書粉專「朱先生，萬先生 Zoonosis, One Health」也曾指出，碰觸到齧齒類動物唾液污染過的食物，是漢他病毒的傳播途徑之一，因此一定要注意自我衛生、維護環境清潔。

