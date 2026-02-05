老鼠在車廂趴趴走！北捷研判「旅客背包竄出」 今晚展開全線清消

記者柯美儀／台北報導

老鼠出沒在台北捷運車廂。（圖／@kyeh318 授權）

近日「漢他病毒」引起關注，老鼠話題也再度成為討論焦點。沒想到1月23日有民眾發現老鼠出沒北捷車廂，北捷今（5）日晚間表示，經調查研判，該老鼠可能是從旅客攜帶的包袋中竄出。北捷已於2月1日起完成大安區多個車站的消毒作業，並將於今日夜間展開全路線列車的清潔與消毒工作。

原PO在Threads分享一張老鼠出沒在台北捷運車廂的照片，地點在新店線車廂門口附近。他說，這張照片是上月23日晚間9點左右拍下，當時列車正行駛在南京復興站與松江南京站之間。

廣告 廣告

貼文一出，立刻掀起討論，不少網友傻眼直呼「好不合理喔？不能吃東西的台北捷運不太應該有蟑螂、老鼠啊」、「原本還很驕傲的跟外國人說捷運沒勞贖」、「哇真的好扯喔！台北市快變成米奇城市了」、「越來越多人在捷運上吃東西了，看過好幾次」、「捷運安全有隱憂，老鼠會咬電線的」。民眾黨議員陳宥丞也現身留言處表示，已請捷運公司加強清消處理，並提供防治措施。

對此，北捷表示，由於列車沒有老鼠生存的環境，經調閱監視錄影畫面，由老鼠的足跡往前追蹤，發現是在列車行進間由上方掉落至列車地面，研判是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出。

北捷自2月1日起展開所有車站的清潔和消毒。（圖／北捷提供）

北捷強調，將持續加強「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，依排程清潔車站與列車、每日清運垃圾，並委請專業廠商每月布設捕滅設備與執行環境消毒；站務人員也定期檢視牆面孔洞，阻絕外部鼠源。針對站內販賣店，維持營業範圍整潔、每日清運廢棄物，食品必須妥善密封保存，開放式櫃位閉店後也須全面清空食品。

北捷表示，因應漢他病毒防疫需求，2月1日起陸續完成大安區相關車站環境消毒，包含大安站、大安森林公園站、信義安和站、科技大樓站、六張犁站、公館站、古亭站、忠孝新生站、忠孝復興站、忠孝敦化站及國父紀念館站。今日夜間，將進一步啟動全路線列車清潔與消毒作業，全方位強化防疫措施。

更多三立新聞網報導

除濕機水箱別只倒水！專家曝「一圈滑滑的」沒刷掉 家裡恐變細菌毒窟

女兒被霸凌進醫院！學校否認「要被害者道歉」 柚子醫師打臉再揭內幕

火鍋自助吧「1人氣甜品」爽拿！饕客嗨：直接吃20顆

車廂驚見「老鼠出沒」！北捷急大規模清消 防漢他病毒

