老鼠排排坐吃豬肉攤 消費者險崩潰

屏東市某果菜市場一家豬肉攤出現一群老鼠排排坐一起大吃豬肉的畫面。（翻攝Threads @tomie_81／羅琦文屏東傳真）

屏東市某果菜市場一處豬肉攤，被網友拍到一群老鼠排成一列大吃擺放在攤位上的豬肉，有如人們共同坐在餐桌前大口吃美食，網友質疑，攤商還將這些被啃咬過的豬肉掛起來準備出售。屏東縣衛生局表示，已經派員前往調查，如違規事證明確，將依食安法開罰並命業者限期改正。

畫面中豬肉攤上有大塊尚未切割的豬肉，一群老鼠排排站大快朵頤，期間還有不少老鼠加入，讓原PO與友人超崩潰。影片貼出後引起其他網友熱議，紛紛回應「全家餐」、「是在吃把費嗎」、「台灣大部分豬肉都是這麼運送這樣擺的」、「只要是市場就會是這樣」、「肉還是在超市買好了」，還有人以為是AI影片，也有網友質疑這樣會不會有漢他病毒。

屏東縣衛生局表示，獲悉之後於今（7）日派員前往稽查 ，稽查現場案內豬肉攤商未營業，已收攤無人在場，另輔導附近尚有營業之2家豬肉攤商，現場未發現病媒。擬擇日於營業時間針對業者及周圍豬肉攤商進行稽查，並輔導市場管理單位加強環境衛生。

衛生局表示，按《食品安全衛生管理法》第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，如違規事證明確，依同法第44條規定命業者限期改正，屆期不改正，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

