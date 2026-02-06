即時中心／潘柏廷報導

台北市大安區近期爆出今年（2026）首例漢他病毒死亡案例，死者為7旬男子，發病後8天不幸離世；儘管市府宣稱全面清消，但不少民眾在社群貼出主要傳染媒介老鼠奔跑的畫面，出沒範圍更在許多人群密集之處，使得市民人心惶惶。對此，政治評論員吳靜怡今（6）日在臉書質問「漢他病毒再現台北，老翁喪命一案揭鼠患危機，柯蔣時代該誰負責？出來道歉」。

吳靜怡今日在臉書表示，台北市大安區爆發漢他病毒症候群死亡案例，更是自2000年以來首起死亡個案！誰該為老翁的命負責？前市長柯文哲取消滅鼠週，還是現任市長蔣萬安延續疏失，導致鼠患氾濫？「兩位市長，該出來道歉了吧？」。

廣告 廣告

她接著提到，前市長郝龍斌時代每年10月推動「滅鼠週」，全市同步投藥、清消、宣導，成效有目共睹，然而，柯文哲任內取消這項政策，並刪減滅鼠預算，讓各行政區淪為各自為政，「這種『省小錢賠大命』的短視決策，就根本就是自作聰明，如今果真釀成災禍！」。

因此，吳靜怡便問柯文哲，取消防疫網的決定，導致今日危機，難道不該公開道歉？「躲在軍購議題下搬弄是非，至今對於鼠患卻是不聞不問，幹過台北市長，對老翁的命無動於衷」。

此外，吳靜怡指向蔣萬安上任三年，卻未及時恢復滅鼠週或強化機制，市議員王欣儀等多位人士痛批，蔣萬安缺乏魄力，坐視漏洞擴大，等到出人命才動手補救，鼠患已蔓延北捷、市場、公園等公共空間，「蔣萬安，你延續疏失的三年，難道不該站出來向市民道歉？台北市不要這種驚嚇版的迪士尼好嗎？」。

綜合上述，她認為，柯文哲的取消是禍根，蔣萬安的延續是現況，兩人皆難辭其咎，年節將至，強烈呼籲蔣萬安立即恢復滅鼠週，挹注資源，建立通報系統；柯文哲雖卸任，但毫無羞恥之心，就像是射後不理的政客。

吳靜怡喊話「藍白在立法院持續阻擋中央總預算，若此刻台灣因為北市鼠患管理不當而大爆發，中央疾管署不需要錢嗎？簡直，包藏禍心」，同時她更開嗆，「蔣萬安不要整天想著怎麼去中國接近維尼，台北市他X的到處都充滿米奇！」。





原文出處：快新聞／老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼

更多民視新聞報導

首例漢他病毒死亡後...北市驚見老鼠橫行 蔣萬安：地毯式清消

藍白頻擋國防預算 前藍委許毓仁曝美國視角「非正常國會監督」

台中太平未成年連開20槍 何欣純震驚：入主市府將切斷暴力滋生臍帶

