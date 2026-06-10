老「鼠」不相往來！城市防鼠怎麼做？【我們的島】
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本土漢他病毒案例發生，老鼠出沒市區引發關注
五月初開始，台北市十二個行政區，陸續展開清消及鼠類防治宣導活動，主因是今年(2026)一月至五月間，台北市、新北市累計已出現三起本土漢他病毒感染案例。
部分民眾察覺，發現老鼠的機率似乎變高了，不再只是夜間偶遇，而是大白天也能看見，甚至跑進住家裡。台北市萬華區壽德里里長陳志雄觀察，最近幾乎每天都有里民來索取老鼠藥，本來一箱要三、四個月才發完，現在已經縮短到一個月左右。
有關老鼠是否變多的問題，台北市長蔣萬安在5月4日的記者會上回應，今年首例漢他病毒本土病例發生前兩個月，鼠類通報數與去年同期相比，並沒有異常增加，今年一月之後，通報數也有下降趨勢，他強調：「我們不會因為這樣就鬆懈，針對防止鼠害，維護整體市容以及環境清潔，本來就是持續要做的工程。」(相關新聞：北市府稱鼠洞下降75% 民代要求列出地點等資訊)
國外研究發現暖化加劇鼠患，台灣是否有類似現象？
人口密集的都市有大量廚餘、垃圾，四通八達的下水道與建築縫隙，提供躲藏空間，國際上許多大城市，都有鼠患的困擾。2025年，一份發布在國際期刊《科學前緣》（Science Advances）的研究指出，全球16個城市中，有11個出現鼠患投訴增多的趨勢，氣候暖化使老鼠更容易生存，可能是原因之一。
台灣都市的老鼠，會因為暖化而增加嗎？台灣師範大學生命科學系教授郭奇芊認為，還需要更多研究證實，更重要的還是降低城市環境對老鼠的吸引力：「如果一個城市有花心力做鼠類防治，即使暖化也不會看到老鼠增加。」
民眾更常看到老鼠的原因？政府如何因應？
鼠害防治專家蘇信維表示，民眾感覺較常看到老鼠，有可能是族群量真的上升了，也可能是其他因素造成。蘇信維說明，三到五月是一年中老鼠開始繁殖的初期，離乳後的幼鼠及亞成鼠會四處探索，尋找食物與棲地，因此較容易被民眾目擊。另外，都市更新拆除老舊建物，也會使原本居住其中的鼠類四散流竄。
台北市環保局表示，如果有民眾陳情老鼠出沒，會先進行環境整頓、清消，如果同一地點進行環境整頓清消後，民眾還是發現老鼠，環保局會再做評估，判斷確實有需要才會投藥，藥劑會投入鼠洞縫隙中，並封填洞口，或使用鼠餌站，避免其他動物誤食。此外，台北市環保局也推出鼠類偵防師服務，優先提供有管委會的社區申請，提供鼠類防治建議。(相關新聞：擬設「偵防師」找老鼠來源 北市府：人力將逾百人)
自然界的鼠類偵防師，面臨鼠藥二次毒害的危機
其實自然界本身，就有自己的鼠類偵防師。宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑曾估算，一隻一公斤的眼鏡蛇，一年至少要吃掉五百隻老鼠。鳳頭蒼鷹、領角鴞等生活在都會區的猛禽，也會以鼠類為食。當人類投藥滅鼠，牠們往往遭受池魚之殃。（延伸閱讀：城市裡的野鄰居：我們身邊的猛禽)
台灣猛禽研究會從2020年開始關注猛禽鼠藥中毒問題，他們會解剖因為各種原因死亡的猛禽，採集檢體進行化驗。以台北市為例，2021至2025年送驗的猛禽中，有75％驗出老鼠藥，如果單看鳳頭蒼鷹的檢出率，比例甚至高達九成。
目前市面上普遍使用的殺鼠藥，主要成分是抗凝血劑，中毒的猛禽，會出現內出血或貧血等症狀。台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏說明：「它(殺鼠藥)不像我們想像中是急毒性，猛禽吃了會馬上死掉。我們曾經遇過一個案例，是一隻體態非常壯碩、在台灣大學孵蛋中的母鳥。某天民眾發現牠死在巢下，就把牠送來給我們檢驗，我們解剖時發現牠全身的肌肉跟內臟都是蒼白的，只有泄殖腔有一些血跡，所以牠全身的血是經由消化道慢慢流掉，直到失血到危及生命的程度才倒下。」
鼠藥使用應加強管理，杜絕食物來源才是治本做法
使用鼠餌站投藥，雖然可以避免貓、狗等寵物誤食，但老鼠吃了鼠藥之後，一到兩個星期才會死亡，這段期間如果被天敵捕食，毒素就會累積在掠食者體內。「而且老鼠中毒後可能行動緩慢，也增加了牠被捕食的機率。」王齡敏補充。
即便公部門對投藥有一定的規範，但一般人都能輕易取得鼠藥，導致使用上不易管理。近期台北有民眾發現麻雀啄食投放在戶外的老鼠藥，台南也發生公園內出現大量裸露鼠藥的事件，疑似是民眾任意投放。此外，有些人會將老鼠藥剝成小塊直接投入水溝，蘇信維提醒，目前常見滅鼠藥包裝上其實都有「對水生生物具毒性」的警語，而且這種做法容易讓鼠藥中吸引老鼠的穀物受潮發霉，失去防治效果。(相關新聞：台南有公園遭放大量老鼠藥 市府籲勿自行投藥以免觸法)
這些狀況突顯民眾使用鼠藥的正確觀念有待加強。王齡敏表示，像是英國、澳洲等國家，一般人是不能隨意購買鼠藥的：「或者他是限制民眾只能購買第一代毒性較低的殺鼠藥，毒性較高的第二代殺鼠藥，只有專業的防治公司才能使用。」
蘇信維建議，里長或地方政府提供鼠藥時，可以結合教育訓練：「即便是一個衛教文宣也好，讓民眾知道鼠藥正確的使用方式與時機，而不是隨便丟、隨便放，也不知道成效如何。」
台北市公衛師公會理事蔡秉兼強調，投藥只能治標，杜絕老鼠的食物來源才是治本的做法：「不要在戶外餵貓、餵狗、餵鴿子，垃圾、廚餘不要外露，否則你清消完，隔天老鼠又會出現了。」
不同於常在水溝、下水道出沒的溝鼠，亞洲家鼠有更強的攀爬能力，光滑的玻璃帷幕也難不倒牠。幼鼠和成鼠，分別只需要0.8公分、或兩公分以上的空隙，就可以進出，阻斷牠們的移動路線是防治的重點。在居家環境或是辦公空間，平時可以注意是否出現鼠跡、鼠糞，及早採取因應措施。
老鼠無法清零，應建立監測機制，及早防治降低風險
蔡秉兼指出，老鼠帶來的問題，不是只有漢他病毒：「老鼠的大便太多，也會形成過敏原。再來是經濟影響的層面，老鼠多的話，牠們咬壞電線，引發電線走火的機率就會變高。」
郭奇芊建議，建立常態性的鼠類族群監測機制，可以讓防治事半功倍，不一定要精準算出老鼠的絕對數量，而是藉由觀察相對數量變化，找出防治的最佳時機：「如果能在監測到老鼠數量上升初期，就進行防治，CP值是最高的，既不需要花太多人力，也可以減少用藥。」
蘇信維提醒，城市中的老鼠不可能清零，因為牠們就是依存著人類生活：「比較好的做法是納入風險的概念，如果能控制風險，牠就不會造成危害。」
林書帆 宋慧昱 / 採訪報導
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