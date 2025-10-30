老Z調查線/前夫吸金30億逃亡 何璦芸靠瑜伽走出陰霾

以「圓夢贏家」為名的吸金詐騙案，主嫌陳靖騰涉嫌假借投資馬來西亞賭場名義，吸金超過30億元，並於被捕後潛逃海外，目前仍被通緝中。

在馬來西亞自稱擁有拿督頭銜及賭王的王梓驊博士，利用豪奢的生活景象騙取投資人投資。（圖／中天新聞）

這起案件牽連甚廣，不僅涉及數千名投資人，還包括醫師、退休教師等白領階層。資深藝人何璦芸近日接受訪問時，談及這位前夫的過往及案件，忍不住淚崩，感慨萬分。

根據檢調單位調查，陳靖騰以「圓夢贏家」為名，自稱投資馬來西亞擁有拿督頭銜及賭王的王梓驊博士，吸引投資人加入。他們聲稱，只要投入71萬4千元成為最低等級會員，每月即可獲得4萬5千元回報。該集團用展示豪車、撒發現金及高檔生活方式以取信投資者。然而這一切均為騙局，受害人數高達上萬人。

陳靖騰以「圓夢贏家」為名，以高額回報吸引投資人加入，再以新資金支付舊會員的利息，精心策劃龐氏騙局。（圖／中天新聞）

主嫌陳靖騰早在2014年即因吸金案遭查獲，當時警方從其住所搜出3.8億元現金及兩輛價值千萬元的賓利轎車。然而，他卻因鼎立吸金案判刑4年2個月定讞後，棄保潛逃海外，至今下落不明。

陳靖騰的吸金手法被形容為「老鼠會」，以高額回報吸引投資人加入，再以新資金支付舊會員的利息。檢調指出，他甚至製作精美宣傳影片，在網路上大肆宣傳其「成功案例」，讓許多受害者誤信其財富增值承諾。然而，這些「高回報」背後隱藏的是一場精心策劃的龐氏騙局。

何璦芸前夫陳靖騰，再婚內不斷出軌。（圖／中天新聞）

何璦芸在訪談中提到，她與陳靖騰的婚姻曾充滿愛恨交織。兩人於何璦芸20多歲時結識，當時陳靖騰已婚並育有兩子，但仍對何璦芸展開追求。最終陳靖騰選擇與前妻離婚，帶著孩子與何璦芸組建新家庭。然而婚後不久，陳靖騰頻繁外遇，加上創業失敗導致經濟困難，讓這段婚姻充滿裂痕。何璦芸回憶起當年痛苦的婚姻生活時表示：「他說家裡沒錢，要我自己看著辦，這句話讓我徹底死心。」

在兩人離婚後，何璦芸獨自扶養兒子，同時重返演藝圈謀生。她坦言，那段時間曾多次因壓力過大而有過輕生念頭，但最終靠著家人的支持和瑜伽找到心靈寄託，走出陰影。

2014年9月，何璦芸因演技出色入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角，而就在同年，她得知前夫因吸金案被捕的消息。當時警方展示了從陳靖騰住所搜出的巨額現金與奢侈品，引發社會譁然。對此，何璦芸感慨：「我們曾經是同一條路上的人，但選擇不同，結果也截然不同。我入圍金鐘，他卻入獄。」

何璦芸對於過去的婚姻已經釋懷，目前專注於演藝事業和瑜伽教學。（圖／中天新聞）

何璦芸在訪談最後提到，她對於過去的婚姻已經釋懷，更感謝這段經歷讓她成長。「即使感情路上跌跌撞撞，我仍然相信，只要轉個身，就能迎來人生新的光彩。」她目前專注於演藝事業和瑜伽教學，希望透過自己的故事鼓勵更多女性勇敢面對人生中的挑戰。

這起吸金案雖然過去多年，但仍然引發社會各界對非法集資行為的關注。專家提醒民眾，在進行任何投資前應保持警惕，提高警覺，以免成為詐騙集團的受害者。

