老Z調查線/台大學霸持刀性侵 出獄後再犯案「專挑獨居女」

台大法律系高材生張健怡持美工刀性侵年輕女性，服刑假釋後再度犯案，DNA檢測揭露其連環性侵真相。檢警調查發現，張健怡在住家附近偷取女性信件，專挑獨居女性下手。此案促使立法院修法，延長重刑犯假釋門檻，並為性侵犯追加電子鐐銬監控措施。

台大法律系張健怡惡性不改，出獄再犯性侵案。（圖／中天新聞）

時間回到1998年10月，台北市萬華武昌街一間舞廳，一名顏姓女燈光師返回工作場所時，電梯內遇到一名年輕男子，佯裝好心幫按6樓電梯，卻未在6樓停下，女子想逃出時被推入安全梯，遭美工刀抵住脖子，並在拉扯中被壓倒在地，猥褻其胸部。幸好樓下同事聽到尖叫聲趕來阻止，將嫌犯制伏。

令人震驚的是，嫌犯竟是台大法律系二年級學生張健怡。此案震驚社會，時任教育部長林清江甚至親自前往看守所探視。林清江表示，張健怡面談時語帶流淚，表現出「100%的悔過態度」，並承諾教育部將加強「延緩慾望滿足」等教育工作，避免類似事件再發生。

張健怡假借幫女子按電梯，趁女子逃出時將她拉回來。（圖／示意情境圖／中天新聞）

然而，張健怡落網後運用法學知識狡辯，否認性侵猥褻指控，只承認因缺錢買手機而「搶奪」，聲稱摸胸是混亂中不慎觸碰。檢方雖以懲治盜匪罪起訴求處10年重刑，但法院考量其學生身分和無前科紀錄，一審僅判3年8個月，二三審維持原判。

2001年5月，張健怡因表現良好獲假釋出獄，三個月後考上台北大學法律系夜間部，看似重返正軌。然而，2002年7月，台北市中山區新生北路發生一起性侵案，一名女子遭持美工刀男子脅迫至空屋性侵，犯案後男子還留下1千元「補償」。

事發在1998年10月，台北市萬華武昌街一間舞廳。（圖／中天新聞）

兩年後警方清查舊案，發現此案與1998年9月同區域另一起性侵案手法相似，經DNA比對確認兩案嫌犯均為張健怡。警方搜索其住處，發現大量女性信件和帳單，懷疑他透過偷取信件挑選獨居女性下手，手法極為計畫性。

被捕時30歲的張健怡供稱，每次看完A片、喝完酒，看到「風塵味」的女人就會有性衝動，還狡辯誤認被害人為應召女，才給「酬勞」。然而，這無法解釋為何要持美工刀威脅。值得注意的是，張健怡在第一件性侵案後一個月就犯下萬華舞廳搶案，當時否認性侵意圖，加上父親求情，誤導法官獲輕判。

立法院通過《性侵害犯罪防治法》修訂，對保護管束的性侵犯實施宵禁並加裝電子手銬。（圖／中天新聞）

張健怡再次落網後，法院依強制性交罪判刑4年6個月，並宣告需強制治療。此案與其他高材生性侵案例，如「華岡之狼」在獄中考上台大，引發社會對性犯罪者假釋制度的討論。立法院隨後修法，延長無期徒刑假釋門檻至25年，並規定重罪累犯、假釋再犯及未完成治療的性侵犯不得假釋。

專家指出，未經治療的性侵犯再犯率高達40%至60%，即使經過治療仍有20%至40%再犯風險。為加強監控，立法院通過《性侵害犯罪防治法》修訂，對保護管束的性侵犯實施宵禁並加裝電子手銬，一旦離開監控範圍即會發出警告。法官強調，這不涉及人權問題，因為假釋本身就是一種恩典。

2025年，又一起台大法律系學生洪姓男子變裝變聲誘騙321名男性，側錄近7000段性影像販售的案件，再次引發社會對高材生為何走偏的深思。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

