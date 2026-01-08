老Z調查線/姊弟戀悲劇！男因7500元53刀屠殺女友棄屍

桃園市龜山區於2008年7月3日發生一起駭人聽聞的分屍命案，42歲的李凱裕因7500元房貸爭執，與50歲女友沈雲瑩爆發口角，最終竟將對方殺害並肢解成五大塊，分裝在垃圾袋內後棄屍於南崁溪河床。警方憑藉監視器畫面迅速鎖定嫌犯，並在8小時內破案。

沈雲瑩被小她8歲的男友殺害，慘遭分屍丟棄荒野。（圖／中天新聞）

據了解，死者沈雲瑩與兇嫌李凱裕為一對相差8歲的姊弟戀，兩人交往一年多後共同貸款購買國宅並同居。沈雲瑩平日在市場擺攤賣火鍋料，收入穩定且負責家中經濟，而李凱裕則有多達22項前科，包括竊盜、吸毒、酒駕等。鄰居透露，李凱裕脾氣暴躁，酒後常動粗，不僅多次毀壞家具，還對沈雲瑩施以暴力。

沈雲瑩（右）怒斥李凱裕「沒錢還想喝酒，你這沒用的男人」，激怒李凱裕（左）慘遭殺害。（圖／中天新聞）

案發當日，兩人因房貸及車貸問題再次起爭執，沈雲瑩怒斥李凱裕「沒錢還想喝酒，你這沒用的男人」，激怒對方。李凱裕情緒失控，隨手拿起延長線毆打沈雲瑩，並在她反抗時將其推倒，導致她後腦撞上電視櫃昏迷不醒。李凱裕誤以為女友已死亡，竟將其拖入浴室，用菜刀狂砍她53刀後，將屍體肢解成手腳和身軀共5大塊，分別裝入兩個黑色垃圾袋中。

時任龜山副分局長余政毅指出：「家裡面先肢解，肢解完了兩部分，一部分是身體，那一部分是手腳的部分。」沈雲瑩的妹妹因連續兩天聯絡不上姊姊而報警：「她禮拜二有跟老闆娘請假，然後禮拜三禮拜四禮拜五，她昨天我打電話接到她的好朋友打給我說我姊失蹤。」

李凱裕冷靜地拖著裝有屍塊的垃圾袋搭乘電梯離開住處。（圖／中天新聞）

事後，李凱裕冷靜地拖著裝有屍塊的垃圾袋搭乘電梯離開住處，並駕駛女友的車輛將屍體運至南崁溪河床丟棄。他原以為大雨會沖走屍塊，但連日高溫使河床乾涸，屍體被路人發現後報警。警方趕到千禧國宅，發現李凱裕仍在睡覺，屋內有明顯被擦拭過的血跡。

面對警方詢問，李凱裕起初矢口否認，但在警方透過情感攻勢勸說下，他終於痛哭流涕，坦承犯案並帶領警方尋獲其棄置的屍塊。當時擔任龜山分局長的林信雄表示：「我們告訴他，如果不說出真相，她的靈魂可能無法安息，這才讓他良心譴責，自首認罪。」

李凱裕最後遭判無期徒刑，褫奪公權終身。（圖／中天新聞）

案件經過漫長司法程序後，最高法院於2010年4月16日作出最終判決，判處李凱裕無期徒刑，褫奪公權終身。沈雲瑩的妹妹至今無法原諒兇手：「姊姊感情路坎坷，好不容易在離婚後獨立生活，靠著在市場打工賺錢繳房貸，卻因一段姊弟戀賠上性命。」這起案件成為桃園地區重大刑案，李凱裕目前仍在監服刑中。

