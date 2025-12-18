老Z調查線/桃園毒駕女撞死7歲女童 二審判16年、男友14年

桃園市2016年4月28日發生一起令人痛心的車禍案件，年僅7歲的賴姓女童在桃園觀光夜市內，因毒犯拒檢倒車逃逸不幸遭撞身亡。歷經多次審理後，二審高等法院於近日維持主嫌丁易津16年徒刑判決，並重判副駕駛劉芊輝14年徒刑，認定其為殺人共同正犯。

女童的母親當場目睹愛女慘死在攤位前，情緒崩潰。（圖／中天新聞）

根據判決書內容，當日事發時，22歲的丁易津駕駛一輛黑色轎車，載著41歲通緝犯劉芊輝行經桃園夜市旁。因警方臨檢，坐在副駕駛座的劉男擔心通緝犯身分曝光，急對丁女喊道：「不要停，我是通緝犯，趕快倒車！」丁易津隨即重踩油門倒車逃逸。在狹窄的巷弄中，車輛高速行駛撞上正在幫忙媽媽顧攤的賴姓女童，導致她當場死亡。丁易津肇事後未停留，繼續逃逸。

教室牆上還掛著女童畫作。（圖／中天新聞）

當時盤查員警費德良表示，「兩位同事上去的時候就發現到他手上有毒品，就請他下車開門，車就開始往後退。」員警徐哲明回憶當時情況指出，「我們也沒有辦法制止他，因為這邊路實在是太小條。」

事發後，警方迅速展開追查並逮捕丁易津及其男友蔡姓男子，但劉芊輝一度在逃。經過14天的追緝，劉芊輝終於在中壢山區落網。丁易津在偵訊中承認駕車逃逸，但辯稱未察覺撞到人，而車上的毒品則屬劉男所有。劉芊輝則否認指使丁女倒車，兩人互相推卸責任。

毒駕的丁女被逮時，雙手遮眼。（圖／中天新聞）

女童的母親當場目睹愛女慘死輪下，情緒崩潰。女童父親強忍悲痛表示，「這是意外，警察的職責。」但對於肇事者的行為則是「不想說」，顯示內心的憤怒與悲傷。賴小妹妹就讀小學一年級，平常放學後都會到夜市幫媽媽顧攤，是個孝順懂事的孩子。導師王心美哽咽地說，「其實她是滿貼心的孩子，常常幫家長幫媽媽顧弟弟妹妹，她弟弟妹妹都還很小，因為她是老大這樣子，很棒的一個小女孩子。」

教唆丁女「趕快倒車」的通緝犯男友劉芊輝。（圖／中天新聞）

一審時，桃園地方法院判處丁易津16年徒刑，劉芊輝9年徒刑。然而高等法院二審審理後認為，劉芊輝在案發當時不斷慫恿丁易津倒車逃逸，甚至在撞到女童後仍要求「趕快逃」，其行為已構成殺人罪的共同正犯，因此改判14年徒刑。丁易津則維持原判16年。檢方指出，丁易津車輛倒退時大幅度晃動，不可能不知道撞到人，卻仍選擇肇事逃逸，罪行重大。

丁女臉書被起底，她自詡自己就是大姊頭。（圖／中天新聞）

案發當天負責追緝的3名保安大隊員警也出席女童公祭，員警鍾益榮紅著眼眶哽咽地說，「小妹妹生命的結束是我們非常痛苦的一件事情。」員警徐哲明事後在網路上訴說心聲，「我很沒用，眼睜睜看著小女孩死了我卻無能為力，我寧願死的人是我，我很難過自責，其實當下我想要開槍，我怕傷及無辜，也怕我如果再追她會撞更多人，這種痛苦比死還難受。」

案件經二審定讞後，丁易津及劉芊輝均須服刑多年。然而，一個幸福家庭因毒品犯罪而破碎，一個活潑可愛的孩子永遠離去，這場悲劇提醒社會對毒品問題需加倍警惕，也呼籲各界共同努力杜絕毒品犯罪。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

●互動式案件地圖 https://reurl.cc/2KjG7n （新推出！！）一鍵掌握重大案件

