老Z調查線/渣男分屍女友逃死 30年前井口真理子同地喪命

31歲男子吳茂騰與大他12歲的女友張苑芳因感情糾紛，竟在台南市一處公寓內將其勒斃，隨後殘忍分屍為七塊棄屍草叢，案發後更是若無其事地繼續上班。檢方調查發現，吳男在殺人後冷靜滅證，更在死者失蹤期間冒用其通訊軟體與家人聯繫，試圖掩飾罪行。

吳茂騰分屍後趕緊將汽車送洗，湮滅證據。（圖／中天新聞）

警方調查發現，張女於2019年1月7日失聯，家屬報警後展開搜索。經過多日調查，警方於1月24日鎖定吳茂騰有重大嫌疑。根據警方表示，吳茂騰在案發後表現冷靜，甚至正常上班，毫無異樣。

張女的兒子在母親失聯三週後報警，警方調查發現張女的車輛被異常清洗，「被害人的兒子也跟警方說，他媽媽的車子從來沒有這麼乾淨，所以我們認為說，這個男朋友涉嫌重大。」李昆燁說道。警方在2月2日找到張女的屍體，吳男才坦承犯案。張苑芳生前在酒店工作，與吳茂騰透過交友軟體認識。據親友描述，張女原以為遇到了可以託付後半生的對象，不料卻落入魔掌。

警方調查發現張女的車輛被異常清洗。（圖／中天新聞）

根據警方調查，案發當晚張女與吳茂騰因感情問題爭吵，張女提出分手，激怒了吳茂騰。吳男在盛怒之下以雙手勒住張女頸部長達15分鐘，導致其舌骨斷裂窒息死亡。事後，他冷靜地伴屍10小時，隔日到五金行購買鋸子、清潔劑和垃圾袋等物品，將屍體分解成7塊並分裝入塑膠袋，再利用張女的車輛運至台中草叢丟棄。

洗車場員工事後透露：「那兩個洗車工說車上有血，很可怕，還把她分成六塊還分成三袋，說也都丟在那裡而已。」更令人髮指的是，吳男在殺人分屍後仍能正常上班，甚至登入死者的通訊軟體，偽裝她仍然活著。更令人震驚的是，他在犯案後依然與其他女性交往，甚至住進另一名女友家中，繼續正常上班。

吳茂騰分屍案，竟與29年前轟動台日的井口真理子命案同一地點。（圖／中天新聞）

令人毛骨悚然的是，這起分屍案發生的地點，竟與29年前轟動台日的井口真理子命案同一地點。1990年，日本女學生井口真理子來台旅遊遭計程車司機劉學強殺害分屍，就埋在當時尚為空地的同一處。民俗專家郭定陸表示：「代表祂怨氣很重，怨氣很重會造成這個地方的磁場，陰煞之氣會比較重。」

事發後，大樓內涉案的房屋曾以750萬元法拍出售，但因地段特殊且價格高於同區行情，一度乏人問津。房仲業者指出：「自住買家多半會有心理障礙，但投資客可能會考量出租報酬率而入手。

吳茂騰到生活賣場買了很多清潔用品要清洗分屍的血跡。（圖／中天新聞）

法院審理過程中，吳茂騰辯稱是衝動殺人，只勒了3至4分鐘，但法醫鑑定結果打臉其說詞，認為必須勒頸15分鐘以上且用充電線纏繞，顯示並非衝動而是有計畫性的殺人。儘管手段殘忍，台南高分院二審仍以吳男坦承犯行且有教化可能，判處無期徒刑，最高法院於2020年8月駁回上訴，維持無期徒刑判決，確認吳男逃過死刑，全案定讞。

