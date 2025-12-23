老Z調查線/眼爆血絲成鐵證！郵差勒斃女友 無罪改判11年

台中新社詹姓女子2008年10月離奇死亡，同居郵差張桂旺（56歲）涉嫌勒斃女友。因法醫鑑定分歧，潘至信認定「酒精中毒」致一審無罪，二審石台平鑑定為「窒息他殺」，台中高分院改判張桂旺殺人罪成立，處有期徒刑11年。

2008年10月4日，詹淑美被發現陳屍於台中新社住處臥房內，遺體仰躺床上並以棉被覆蓋口鼻。與她同居2年的郵差張桂旺供稱，10月3日下午2時許返家時詹女還有反應，直到10月4日凌晨5時許才發現她已死亡。然而，印傭哈利瑪證詞打臉張桂旺說法，指出10月3日中午12時至下午2時30分打掃餵狗期間，根本無人進入屋內。更啟人疑竇的是，張桂旺發現遺體後未立即報警，反而先持詹女提款卡領走2萬元，再將卡片塞回皮包，之後才聯絡死者家屬。

檢警調查發現，張桂旺與詹淑美感情並不融洽，曾有金錢糾紛。死者大姊指控:「他之前有一次吵架就掐我妹妹的脖子，他一直否認，可是事實就擺在眼前，因為只有他有鑰匙可以進去。」張桂旺曾於2007年8月涉嫌傷害詹女，經報警後撤告獲不起訴。

台中地檢署法醫室解剖後認定，死者血液酒精濃度0.3%雖達高度酒醉程度，但尚不足以致死，且死者為長期飲酒者，對酒精耐受性高於常人。死亡原因為「窒息」，係「頸部壓迫及呼吸道阻塞」所致，死亡方式研判為「他殺」。檢方因此以殺人罪起訴張桂旺。

然而案件進入台中地院審理後，承審法官另送法醫研究所潘至信鑑定。潘至信提出截然不同的結論，認為死者頸部、右上臂、左膝瘀傷應在死亡前18小時以上發生，下巴右側及右鎖骨下區域瘀傷較可能是跌倒撞擊所致，頭部曾多次遭撞擊，以酒後跌倒撞擊頭部可能性較大。潘至信綜合研判：「死者原患嚴重脂肪肝並飲用大量酒精致酒精中毒，且有多次跌倒，全身鈍挫傷。」死亡方式列為「未確認」。一審法官採信此鑑定意見，於2010年3月判決張桂旺無罪。

檢方不服提起上訴，台中高分院二審期間另請石台平法醫重新鑑定。石台平指出:「即便是跌倒墜樓毒物死亡，脖子是凹入的部位，不容易受到外力損傷，皮下組織或肌肉層不應該有出血傷痕。」他認定死者死亡原因是窒息，係遭徒手絞勒，「因為眼壓反覆升高撐破微血管，這和跌倒時眼結膜出血是片狀而不是點狀，是有差異的。」

二審法官再將案件送台大醫院鑑定，台大醫院支持石台平的見解。合議庭再次函請潘至信說明，潘至信仍堅持原鑑定意見。二審法官最終採信石台平及台大醫院的鑑定結果，於2012年2月改判張桂旺殺人罪成立，處有期徒刑11年。

本案中的法醫潘至信鑑定結果屢次引發爭議，其過往參與的南投4人集體中毒案及其他案件中也出現過鑑定結論與事實不符的情況。對此，法醫高大成直言：「他不知道自己錯了，這是最麻煩的地方。」該事件引發社會廣泛討論，不少人質疑法醫專業水準及司法公正性。

義務律師、前法官林瓊嘉表示:「這個訴訟讓家屬就像洗三溫暖一樣，從對司法正義的熱忱到跌入谷底對司法完全不信任，再對司法的信任。」死者大姊悲痛表示:「本來他說被判無罪，我們真的想說怎麼會有這種事，後來我小妹非常積極，馬上去找律師，後來才會大逆轉，後來他被判11年，我們才說比較安慰一點。」

