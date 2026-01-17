老Z調查線/苗栗人魔家暴女友致死 公墓溶屍潑酸毀容

苗栗西山公墓驚現一具被10多條摩鐵浴巾覆蓋的女性裸屍，頭部腐敗嚴重疑遭鹽酸毀容，疑似死後已達3至4個月。警方循線追查，最終鎖定死者男友黃正夫涉案，並以傷害致死及毀損遺棄屍體罪將其定罪。

農民何華景在苗栗西山公墓附近工作時，聞到濃厚惡臭，查看後發現一具女性裸屍，趕緊報警。（圖／中天新聞）

2004年4月18日，農民何華景在苗栗西山公墓附近工作時，聞到濃厚惡臭，查看後發現一具女性裸屍。「那個駁坎下面那個喔，看到那個蒼蠅啊，我一探下去看下面喔，就是一個人在那邊躺著嘛。」何華景回憶當時的恐怖景象。時任苗栗副分局長陳家銘表示：「女子身上沒有任何證件，年齡應該大概20到30歲左右，她是臉朝下。」

警方在現場發現多條頭份鎮某汽車旅館的浴巾，以及一個白色塑膠桶，內有沾血的女性衣物、水瓢及一小包安非他命。透過指紋比對，確認死者為有煙毒前科的24歲鄭小玲。

黃正夫面對警方質詢，多次改變口供，還在警局假哭。（圖／中天新聞）

經調查得知，鄭小玲與男友黃正夫曾因口角鬧上派出所。警方搜索黃男住處，發現多條不同摩鐵的浴巾，以及化妝台、地板、洗衣機等處的血跡。陳家銘副分局長指出：「初步在住處我們也發現一些血跡的反應。」

面對警方質詢，黃正夫多次改變口供。他先稱女友自行離家，後改稱發現女友已死才棄屍，最後辯稱女友是吸毒後撞牆身亡。「捶牆壁捶牆壁，」黃男解釋女友死因。但鄰居蔡添貴證實：「當時伊聽到女孩子在哀叫的聲音，叫很久，忍不住出去阻止，看到一個女孩子蹲在車子後方，沒有穿外衣，只有穿胸罩。」另一證人黃林霞則聽到女子喊：「爸爸不要打我」，而黃男則回：「妳閉嘴。」

鄭小玲全身遭鹽酸腐蝕，骨頭幾乎可見。（圖／中天新聞）

面對警方指控，黃正夫最初否認殺人，聲稱女友因毒癮發作自殘撞牆死亡，他僅是驚慌之下將屍體棄置。然而，在警方掌握大量證據後，他的說法不斷改變，但兩次測謊皆未通過。

警方在黃男家中發現疑似凶器——一把鋁製水瓢，上面有血跡和凹痕，以及一瓶鹽酸。法醫研判死者上下半身腐敗程度不一，頭部遭鹽酸潑灑毀容。黃正夫最終被判處有期徒刑12年4個月，罪名為傷害致人於死及損壞、遺棄屍體。

黃男家中發現疑似凶器——一把鋁製水瓢，上面有血跡和凹痕。（圖／中天新聞）

