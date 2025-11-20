老Z調查線/駐多明尼加女外交官遭性殺 跨海追兇驗DNA破案

我國駐多明尼加僑務秘書區美珍2012年4月17日晚間在聖多明哥住處遭性侵殺害，頭部遭鈍器重擊、頸部有勒痕。命案沉寂4年後，2016年台灣專案小組赴當地重新鑑識，透過DNA比對逮捕曾擔任油漆工的嫌犯阿瑞斯。

區美珍擔任駐多明尼加僑務秘書，卻慘遭強盜侵害，客死異鄉，事發時哥哥捧著遺像悲慟不已。（圖／中天新聞）

據台灣外交部及多明尼加警方調查，區美珍生前為人熱心公益，性格開朗，對外交事務充滿熱情。她畢業於文化大學哲學系，自1987年進入僑務委員會服務，累積超過25年的豐富經驗。2011年，她被派駐至多明尼加首都聖多明哥擔任僑務秘書，負責僑民服務及文化交流。然而，這位資深外交人員卻在異鄉慘遭不幸。

2012年4月17日早晨，區美珍未如常到辦公室上班，同事多次聯繫未果後，前往她的住處查看。多明尼加台商會長張立固回憶道：「住家管理員發現血跡後通知我們，我們立即叫鎖匠開門進入。」進入公寓後，眾人驚見區美珍倒臥血泊中，身上多處刀傷，頭部及頸部有重擊痕跡，手腕亦有瘀青，疑似遭到侵害。警方初步判定現場無強行闖入跡象，疑似熟人犯案。

多明尼加位處中南美洲，治安相當不良。（圖／中天新聞）

時任駐多明尼加新聞組參事查岱明表示：「頭部遭重物重擊，且手腕有刀割痕跡。」法醫檢驗結果顯示，區美珍的致命傷為頸部勒痕及頭部鈍器創傷。根據鄰居證詞，有人聽到門被撞擊的聲音，但未見目擊者出面。

消息傳回台灣後，區美珍的哥哥區明德立即辦理簽證趕赴多明尼加處理後事。他表示：「妹妹工作非常認真，經常加班到深夜，她的責任感讓人敬佩，但也因此發生了這樣的憾事。」區母聞訊後悲痛欲絕，僑委會委員長吳英毅則強調：「區美珍是唯一的女兒，我們一定會全力協助家屬處理相關事宜。」

然而，多明尼加警方偵辦態度消極，使案情陷入膠著。台灣政府隨即向多國施壓，包括凍結2000萬援助款項，並派遣刑事局與調查局專家前往協助調查。僑委會委員長陳士魁表示：「我擔任委員長後的第一件事，就是要求破案，因為區美珍是我的老同事，也是好朋友。」

多明尼加警方到區美珍住處搜查跡證。（圖／中天新聞）

2016年，在台灣專案小組的協助下，多明尼加警方重新檢驗案發現場採集的DNA樣本，最終確認嫌犯胡立歐‧凱撒‧阿瑞斯身份。胡立歐為社區內一名油漆工，曾在區美珍住處工作。警方調查顯示，他於案發當天與共犯闖入公寓企圖搶劫，但因區美珍反抗而將其殺害。胡立歐被判處30年有期徒刑。

區美珍的哥哥得知消息後激動落淚，他說：「4年來我不斷奔走，只希望妹妹能顯靈幫助破案，如今終於還她一個公道。」

此案揭露了台灣駐外人員在治安不佳地區面臨的高風險。多明尼加80%人口生活在貧窮線以下，加上毒品交易猖獗與槍枝氾濫，使該國治安問題日益嚴重。時任國防外交委員會召委林郁方指出：「經費不足導致駐外人員無法住在高安全性的使館區，而被迫選擇較危險的地點。」

社區內的油漆工胡立歐，曾在區美珍住處工作。犯下凶殺案。（圖／中天新聞）

僑委會表示，將檢討駐外人員住宿補貼政策，以提升安全保障。同時，也呼籲多明尼加政府加強治安維護，避免類似悲劇重演。

案件雖告一段落，但家屬對於銓敘部認定區美珍非因公殉職的決定感到不滿。僑委會強調：「駐外人員肩負國家使命，應獲得應有的保障。」陳士魁更表示：「我們派駐海外，不分日夜為國服務，卻因身亡地點不在辦公室而被否認因公殉職，是無法接受的。」

