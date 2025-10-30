老Z調查線/高鐵台南站擄人焚屍 主謀李德榮判死定讞

2002年2月，一起震驚全台的擄人焚屍命案在台南縣歸仁鄉沙崙農場附近發生。26歲的藥廠業務員李效旻遭綁架後，因贖金談判破裂，被嫌犯綁在車內活活燒死。經過多年司法審理，主嫌李德榮最終被判死刑定讞，其餘同案犯也分別被判無期徒刑。

高鐵台南站附近火燒車，檢警從汽車引琴號碼找到車主是26歲的藥廠業務員李效旻。（圖／中天新聞）

2002年2月22日下午，高鐵台南站附近沙崙農場一處工地，消防隊接獲火警報案，抵達現場時發現一輛轎車已焚毀僅剩骨架，車旁廢棄雞舍及樹木也遭波及，延燒30公尺。車內一具男性焦屍，僅手錶未燒毀，停在下午3時30分。警方透過引擎號碼確認車主為高雄藥廠業務員李效旻，於台南租屋工作。

主嫌李德榮死刑定讞，其餘共犯蔡峰宗（圖）、吳榮福及逃亡20年後落網的巫秋標，均被判無期徒刑。（圖／中天新聞）

李效旻的家人向警方表示，案發前一天曾接獲勒索電話，歹徒要求1500萬元贖金。經多次討價還價，金額降至10萬元，但歹徒冷酷表示：「10萬元數額僅足夠辦理李效旻後事之用。」法醫鑑定李效旻胸腔殘留一氧化碳，研判其遭活活燒死。

李效旻的女友回憶，他於命案前一天早上8點出門後失聯。警方調閱沿途監視器，發現嫌犯以假車禍方式擄人，並有另一輛車輛尾隨至屏東鹽埔地區。

得知李效旻遇害，媽媽痛不欲生。（圖／中天新聞）

經過密集偵辦，警方鎖定主嫌李德榮及其共犯蔡峰宗、吳榮福與巫秋標。蔡峰宗為死者鄰居，因經營不善陷入財務困境，蔡嫌自述：「他家裡面裝修得很好，我以為是很有錢」。他們事前跟蹤李效旻一個月，並製造假車禍將其擄走。由於雙方熟識且無法取得贖金，嫌犯最終決定撕票滅口。

警方追查發現，嫌犯曾盜領死者郵局帳戶內1萬5千元，並透過手機通聯紀錄與基地台定位掌握其行蹤。落網後，吳榮福坦承犯行，而蔡峰宗則供述綁架動機及過程。根據調查，李德榮對案發地形熟悉，他將死者綁在車內後座，用安全帶固定，再澆汽油點火焚屍。

嫌犯曾盜領死者李效旻郵局帳戶內1萬5千元。（圖／中天新聞）

法院審理認為，主嫌李德榮手段兇殘，觸犯擄人勒贖、殺人等罪行，其行為令人髮指，一審即判處死刑。歷經多次上訴與更審程序，高等法院最終維持原判。2011年11月，最高法院駁回上訴，李德榮死刑定讞，其餘共犯蔡峰宗、吳榮福及逃亡20年後落網的巫秋標，均被判無期徒刑。

此案引發社會對死刑存廢的廣泛討論。2024年9月，大法官釋憲結果宣告死刑有條件合憲，但設下嚴格適用門檻，包括需符合「最嚴重犯罪情節」及「正當法律程序」等要求。然而，此舉被部分人士批評為實質廢死，引發被害者家屬的不滿。李效旻家屬表示，雖然司法給予最終判決，但失去親人的痛苦難以平息。他們呼籲政府正視受害者權益，維護社會正義。

