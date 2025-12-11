老Z調查線/3重大礦災奪277命！ 倖存男悲憶「吃人肉求生」

1984年，台灣礦業史上最沉痛的一年，接連發生三起重大煤礦災變，奪走了277條寶貴的生命。這些災難不僅揭示了當時礦工工作環境的危險，更凸顯出社會對安全與人權的忽視。這一年，土城海山煤礦、瑞芳煤山煤礦及三峽海山一坑相繼發生致命事故，成為台灣礦業史上的悲劇象徵。

瑞芳煤山煤礦103名礦工因一氧化碳中毒悄然離世。（圖／中天新聞）

1984年6月20日，台北縣土城海山煤礦發生爆炸，72名礦工命喪地底。隨後的7月10日，瑞芳煤山煤礦再次傳來噩耗，103名礦工因一氧化碳中毒悄然離世。短短不到半年，12月5日，三峽海山一坑煤礦驚天巨響，爆炸與塌陷奪走93條人命。三場災變的死者中，有相當比例為原住民，他們為了生計進入危險的礦坑，卻付出了生命的代價。

前礦務局副局長賴克富回憶起海山煤礦的事故時表示：「爆炸發生後，一氧化碳迅速蔓延，坑內工作人員瞬間喪命，幾乎沒有痛苦，就像睡著一樣。」這些話語透露出事故的殘酷與無奈，也讓人深刻感受到礦工們所承受的危險。

當年不少原住民為了高額的薪資，從事礦工這樣高危險性的工作。（圖／國家文化記憶庫）

在三峽海山一坑災變中，94名礦工僅有周宗魯一人奇蹟生還。他被困在地底3000公尺深處五天五夜，靠著喝自己的尿與艱難的求生意志撐過來。然而，他的存活故事卻因「吃人肉」而引發了巨大爭議。

周宗魯詳細描述：「大概距離我旁邊大約有3公尺，我鋸了一具屍體，唉啊這一咬啊咬不動，那個臭啊那個聞相當臭的，我就丟掉了。」後來在下面又發現一具屍體，一點臭都沒有，我周宗魯割下他的小腿來，一塊一塊的，「唉唷，吃不下去，我覺得他是人嘛我怎麼能吃他的肉，……但是我自己又安慰我自己說不吃會死，不吃久了營養成分不夠那你就會死，所以你一定要吃，所以我一塊一塊用水吞下去的。」

困在地底3000公尺深處五天五夜，周宗魯為了活下來，靠著喝自己的尿與吃人肉撐過來。（圖／中天新聞）

這段經歷成為社會輿論的焦點，也讓他背負了沉重的道德壓力。這段食人求生的經歷引發罹難家屬強烈不滿，甚至懷疑周宗魯是否涉及殺人。

法醫楊日松檢驗後證實，周宗魯所食用的屍體均已無生命跡象，這才洗清了他的殺人嫌疑。然而，即使多年過去，他仍無法擺脫那段黑暗記憶。他曾表示：「每次想起坑洞裡的情景，還是會恐懼，那是我人生中最長的3公里。」

前礦務局副局長賴克富回憶起海山煤礦的事故，「坑內工作人員瞬間喪命，幾乎沒有痛苦，就像睡著一樣。」（圖／中天新聞）

1970至1985年間，台灣礦工死亡總數高達1293人，每年平均發生45.7次事故，平均死亡人數80.8人。這些數字背後，是礦工們用生命換取的「血煤炭」。當時，由於能源需求大增，煤價高漲，不少人選擇進入高風險的礦坑工作，以追求高薪。然而，他們的生命安全卻未能得到應有的保障。

胡德夫在1984年為此創作了歌曲《為什麼》，以抗議原住民在社會底層拼死工作的悲慘命運。他在歌曲中唱道：「為什麼我們離開家鄉，只為換取一口飯吃？」這首歌成為那段歷史的註腳，也呼喚著社會對弱勢族群的關注。

三峽海山一坑煤礦早已封閉，一片荒煙漫草。（圖／中天新聞）

40年過去，那些災難現場如今早已荒煙漫草，但歷史記憶卻難以抹滅。倖存者與罹難者家屬仍在追求真相與正義，希望社會能記住這段血淚史。監察院近日也促請相關單位主動公開當年的調查報告，還原事實真相。

周宗魯在後來成為牧師，用信仰療癒內心傷痛，並積極參與公益活動。他於2016年辭世，但他的求生故事與精神已深深烙印在台灣歷史中。

●互動式案件地圖 https://reurl.cc/2KjG7n （新推出！！）一鍵掌握重大案件

