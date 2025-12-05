考上公務員卻發現「每月只能存1萬5」 她超沮喪：怎麼結婚生小孩？





物價上漲，不少人深感存錢不易。一名網友表示自己考上了公職，每月可實領約4.5萬，看似不錯，但扣掉日常開銷後，每月只能存下1.5萬，讓她感嘆買房與結婚的夢難實現。

該名網友在論壇Dcard上以「花費正常，卻還是存不了錢」為標題發文，表示自己剛靠上公務員，每月實領約4.5萬元，在外縣市租屋居住，平日三餐都外食，假日則會回父母家。後來仔細確認一個月的記帳項目後，才驚覺扣除日常開銷後很難存錢：含房租、餐費、手機費、電費、衛生棉與民生用品與與其他生活雜支，開銷共計2萬7千多元。

以每月收入4.5萬元扣除這些開銷後，一個月只能存到約1.5萬元，感覺很少，雖然也想過試著減少開銷，但又覺得很難：「餐費已經盡量壓低，幾乎都是八分飽，捨不得多吃」。她還提到，這還是自己目前單身沒對象時的狀況，若有了交往對象要約會的話，感覺會更難存錢，這讓她讓她十分沮喪：「沒父母幫忙買房， 是不是就不用想結婚生小孩了」，也坦言自己「實在不知道怎麼理財比較好」，因此發文徵詢網友們的建議。

此案例吸引許多網友留言討論，有網友從原PO貼出的記帳明細中發現，有關於飲料和寵物相關支出，認為這是可以節省的項目：「衣服、保養品不用每個月都買，用完在買或半年買一次，然後把零食、飲料、宵夜戒掉就又能存一些，不是說完全不吃，就是少吃點」、「寵物真的別養」、「除非有房了，不然寵物還是玩別人家的或者養植物就好」。

但也有網友認為，比起節流，更建議原PO開源：「先肯定你的努力和精打細算，我覺得已經很省很厲害了！我覺得你要做的不是在現有的基礎上再去更省，頂多額外做個兼職，或是就維持現狀，做做自己喜歡而且放鬆的事情」、「很多人都在討論哪裡可以再省，其實搞錯重點，依她的記帳資料就算再省也省不了多少，重點是開源，錢從來不是省出來的」，也有些網友建議她可以嘗試定期定額投資，用時間累積財富：「定期定額0050」、「只能靠定期定額用時間去累積了。不可能一下子妳就有一筆財富」、「儲蓄 跟投資 可以配置」、「1個月存1萬5，加獎金，一年應該有存20萬，很強了吧，存的錢去投0050，錢滾錢很快資金就會起來了」。

