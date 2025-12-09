考上公務員！他分發「直轄市大屎缺」崩潰想離職 同行有共鳴

近年來公務員離職率越來越高，許多地方政府陷入人力不足困境，尤其雙北直轄市更為嚴重。一位男子近日抱怨，自己在某直轄市政府教育局人事室上班，沒想到勞逸不均的狀況相當嚴重，讓他忍不住想離職，更向有意報考公職的民眾呼籲，「不要填直轄市，不管哪個職缺，都是大屎缺！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他原本以為人事行政的職缺，勞累程度比一般行政稍微好一點，沒想到分發到直轄市政府教育局人事室後才發現，勞逸不均狀況嚴重，「閒的很閒，累的很累，比狗屎還不如」，讓他忍不住大罵前輩擺爛、準備離職，同時也呼籲有意報考公職的民眾，分發時別選地方教育、衛生、交通、工程相關的職缺，「千萬不要來直轄市人事室，不要填直轄市，不管哪個職缺，都是大屎缺」。

對此，許多公務員紛紛回應，「人事那麼爽，比一般行政好多了」、「最近忙職場霸凌，都覺得自己被霸凌」、「人事行政還要搞性平、性騷擾、心理輔導、員工協助方案，但公務人員考試幾乎沒考這些」、「我們機關是人事在搞霸凌。權力比機關首長大，他不做就是不做，首長批核請他幫忙還是不做」、「勞役不均問題啦，真的有遇過人事很忙的」、「看機關，有看過人事室很閒的，全年從不加班」。

另外也有人認為其他職缺更操勞，「抱怨其他職系居然比一般行政還操的，我一率推薦左轉各機關秘書室採購科承辦工程採購」、「其實人事算比較涼，你只是選錯單位，忙的單位沒有人事涼的，你只是相對好一點點，業務單位直接死去，人事最好是選編制人員少的，單位流動率低，人事很好做的」、「業務單位比較慘吧！尤其要寫計畫採購標案那種」。

