考上公務員！妹子提離職遭怨「臨時才講」 時間軸公開網傻眼

一位女子考上公職後預告將離職，沒想到公司卻認為太臨時，兩方對於預告期有不同看法，引發熱議。（示意圖：shutterstock／達志）

許多人跳槽或離職前都會先告知主管，以便公司安排補足人力。一位女子考上公職，10月底告知主管離職消息，一周後依公司要求，先簽離職單、只留離職日未填，沒想到近日告知主管做到12月中時，卻被抱怨「臨時才講」，來不及補充人力，稱她的預告期是20天、希望做滿12月再離職，讓女子覺得疑惑、不太被尊重，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為她已盡預告期義務，可以隨時離職。

原PO在Dcard發文表示，她10月31日就告知主管考上公職、未來會離職，公司11月7日說會找新人替補，不過因為徵才規定有離職單才能公開職缺，要她先填離職單、離職日留白，她也透露11月20日填志願、12月初確定分發。

廣告 廣告

沒想到12月5日原PO告知做到當月15日時，公司卻怪她「臨時才講」來不及找人，聲稱年資一年的她預告期是20天，希望能做完12月再離職，讓原PO直呼困惑、不太被尊重，「請問這樣真的算是我臨時離職，需要為公司沒有提前安排負責嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「不用！沒按宣告期還是能離職，他不給你離職就發存證信函，還有妳10／31、11／7和公司告知的事有紀錄在嗎？信件或對話紀錄，有任何蛛絲馬跡就可以」、「您已有留下記錄了，預告離職都有按法條走，不用管公司，他們有沒有來得及作業是他家的事，您的義務已了」。

根據勞動部官網說明，依勞動基準法第16條第1項規定，提前預告契約終止日，該預告期間依據勞工工作年資有所不同，繼續工作3個月以上1年未滿者，於10日前預告；1年以上3年未滿者，於20日前預告；3年以上者，於30日前預告；未滿3個月之勞工，目前法無明文規定，端視雙方事前是否曾就此協商約定之。

更多中時新聞網報導

坣娜追思會主視覺曝光 最後MV將公開

世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭

日本有熊害 台灣猴成國家級風險