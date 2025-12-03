考上台大研究所遭申請放棄 凶手竟是「暨南同校室友」！17秒毀前程背後原因曝光

南投一名陳姓學生今年3月錄取台大卻沒想到遭室友違反個人資「申請放棄」。（本刊資料照）

南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，完成網路報到後，並著手展開就讀準備，卻沒想到突被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，讓陳生大驚質疑遭駭客入侵，卻沒想到報警後，竟揪出「凶手」是駱姓室友搞鬼。

陳生今年6月初，被同學告知台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，隨即向台大教務處詢問並報案。台大校方則表示，放棄資格的程序相當嚴謹，必須輸入個人帳號密碼並上傳身分證影本佐證，依教務處資料顯示，確定是本人所為，台大才會受理他的放棄資格。

對此，警方依循追查申請取消資格的IP位置，發現位置在南投縣草屯，查出凶嫌是陳姓學生的同校好友兼室友駱姓學生。檢方指出，駱男在5月23日下午3時許，於南投租屋處登入陳生帳號，並以偷拍取得的身分證影本進行身分驗證，成功進入系統後替陳生點選「申請放棄」，全程惡意變更入學資格僅花17秒。

檢方指出，駱生對犯罪事實坦承不諱，坦承自己得知陳生順利考上台大後「心生嫉妒」，犯下此案。據了解，該駱男與陳生同為暨南大學的學生，且還是一同租屋的室友，平日互動與作息密切，卻沒想到竟趁人之危，偷拍陳生的個資進而犯案，但萬萬沒想到的是家賊難防。

南投地檢署近日偵結，駱男行為已觸犯《個資法》非法蒐集、利用個人資料，及《刑法》無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦，以及無故變更他人電磁紀錄等罪。但檢方考量雙方已經達成和解，並已履行和解條件，給予緩起訴處分，期間為1年，駱生應於緩起訴處分確定的6個月內，參加法治教育課程1次。

