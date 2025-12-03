考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

生活中心／李明融報導

南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。

陳生順利考上台大，卻遭室友新生忌妒惡搞。（圖／民視新聞）陳生今年報考台灣大學光電工程學研究所碩士班，3月25日上午在桃園市龜山區住家查榜，確認自己為「志願1」正取生後，隨即依規定完成碩士班網路報到，接著著手後續準備，但在6月初，被同學告知台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，他立刻向台大教務處詢問並報案，起初陳生以為是遭駭客入侵，台大校方也回應「放棄資格的程序相當嚴謹，必須輸入個人帳號密碼並上傳身分證影本佐證」，教務處資料顯示也確定是本人所為，台大才受理放棄錄取資格，對此，陳生報警並提告「妨害電腦使用罪」。警方調查後發現，申請取消資格的IP位置就在陳生就讀大學的南投縣，原來是遭到室友駱男陷害，在得知陳男錄取台大碩班後，趁機偷拍陳姓學生身分證，並在5月23日下午3時06分在南投縣的租屋處，登入陳姓學生的身分證字號等資料，進入考試結果頁面點選「申請放棄」，全程惡意變更入學資格僅花17秒。

考上台大研究所遭「冒名放棄錄取」！竟是「同校室友」竄改⋯17秒毀前程動機曝

台大校方確認陳生的錄取資格並非本人取消，因此允許以外加名額方式入學。（圖／民視新聞）

檢方指出，駱生坦承犯案，因對陳生順利考上台大「心生嫉妒」，犯下此案。據了解，兩人都是暨南大學的學生，且還是一同租屋的室友，平時作息互動密切，沒想到竟遭到自己信任的人陷害，南投地檢署近日偵結，駱男行為已觸犯《個資法》非法蒐集、利用個人資料，及《刑法》無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦，以及無故變更他人電磁紀錄等罪，與陳姓學生達成和解並已履行相關條件。台大表示，維護考生權益前提下，將此案以救濟方式提送校級招生委員會進行會議並取得會議結論，同意允許陳姓學生以外加名額方式於114學年入學，另外，經檢警調查後，證實陳生身分遭冒用，放棄錄取資格，經內部討論精進措施，現台大各招生管道的報到系統，均須多重因子方式認證，除原機制外，另須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

